Chandrayaan-3, a misión lunar india, foi aclamada como un éxito a pesar de atoparse con pequenos contratempos. Dous días despois da aterraxe do módulo de aterraxe Vikram e do rover Pragyan na Lúa, un instrumento a bordo do rover experimentou un apagón momentáneo. Santosh Vadawale, o investigador principal do espectrómetro de raios X de partículas alfa (APXS), explicou que o apagón foi causado pola incorporación tardía dunha función de seguridade, que inadvertidamente desactivou o mando do APXS. Non obstante, a falla foi corrixida rapidamente e o instrumento realizou con éxito unha análise in situ do solo e das rochas da Lúa.

Ao contrario dos informes que afirman que se esperaba que o módulo de aterraxe Vikram e o rover Pragyan espertasen durante o segundo día lunar, Vadawale aclarou que nunca foron deseñados para facelo. Dirixíndose nunha sesión no Instituto Tata de Investigación Fundamental (TIFR), Vadawale subliñou que a misión foi un éxito total. Ademais, afirmou que as cargas útiles de Chandrayaan-3 proporcionaron excelentes datos científicos, co APXS que arroxa unha información fantástica que actualmente se está analizando en detalle.

A misión Chandrayaan-3 marcou sen dúbida un fito significativo nos esforzos de exploración espacial da India. Os fallos atopados durante o funcionamento da misión son típicos durante misións tan complexas e non eclipsan os seus logros. O funcionamento exitoso do APXS e os valiosos datos científicos recollidos da superficie da Lúa contribúen a avanzar na comprensión da xeoloxía lunar e a preparar o camiño para futuras misións lunares.

Fontes:

- Santosh Vadawale, investigador principal do espectrómetro de raios X de partículas alfa (APXS)

- Instituto Tata de Investigación Fundamental (TIFR)