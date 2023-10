Desvelando os segredos das rexións de nacemento das estrelas: unha ollada ao interior da nebulosa Carina

As nebulosas formadoras de estrelas sempre fascinaron aos astrónomos, pero a súa natureza ocupada e a presenza de nubes de gas e po dificultan a observación da acción que ten lugar no seu interior. Non obstante, grazas aos avances tecnolóxicos, un equipo de investigadores realizou recentemente descubrimentos innovadores sobre a nebulosa Carina usando o Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Liderado por Ph.D. estudante Geovanni Cortes-Rangel do Instituto de Radioastronomía e Astrofísica de México, o equipo centrou a súa atención nos Piares da Nebulosa Carina, unha zona coñecida pola súa intensa actividade de nacemento de estrelas. Dentro desta rexión, dous cúmulos estelares masivos, Trumpler 14 e Trumpler 16, dominan a escena, emitindo poderosa radiación ultravioleta.

Ao estudar as saídas moleculares, ou chorros, que emanan dos obxectos dentro dos alicerces, os investigadores puideron coñecer os procesos que ocorren neste viveiro de nacemento de estrelas. A radiación das estrelas quentes de tipo O nos cúmulos estelares ilumina e esculpe os alicerces poeirentos, revelando a presenza de protoestrelas, discos protoplanetarios e chorros. Estes ambientes extremos ofrecen unha oportunidade única para estudar a formación de estrelas recén nacidas detrás do veo de gas e po.

Un dos descubrimentos fundamentais do estudo foi a medición das masas de discos circumestelares ao redor das estrelas que se forman recentemente, así como a extensión das saídas moleculares ou chorros. O equipo descubriu que as fontes destes chorros son protoestrelas de masa baixa ou intermedia. A medida que se forman estas estrelas infantís, o material que cae quéntase e é expulsado nun fluxo bipolar ao longo do eixe de rotación da protoestrela. As colisións co gas e o po circundantes excitan gases nas nebulosas e fan que se iluminen.

Estes chorros, que poden alcanzar velocidades de centos de miles de quilómetros por hora, coñécense como obxectos Herbig-Haro. Nomeado así en honor dos astrónomos George Herbig e Guillermo Haro, quen os estudaron por primeira vez, estes obxectos son compoñentes esenciais do proceso de nacemento das estrelas.

Ao analizar os datos de ALMA, os investigadores identificaron varias fontes compactas que emitían radiación de lonxitude de onda milimétrica, coñecidas como obxectos Herbig-Haro. Tamén detectaron saídas de monóxido de carbono asociadas a estes obxectos. Un obxecto especialmente notable é o HH 666, que presenta chorros retorcidos que se estenden durante 10 anos luz e que crean grandes impactos de arco ao impactar coa nebulosa circundante.

Os descubrimentos realizados dentro da nebulosa Carina proporcionan información crucial sobre a formación estelar e a evolución dos discos circumestelares e protoplanetarios. A acción de fotoevaporación das saídas das estrelas infantís está erosionando gradualmente os alicerces, causando potencialmente a súa destrución entre 100,000 e un millón de anos. Como resultado, os discos circumestelares expostos poden transformarse en discos protoplanetarios, preparando o escenario para a formación potencial de planetas.

O estudo tamén suxire que, a pesar do duro ambiente de radiación, pode quedar suficiente masa de po na rexión para soportar a formación planetaria. Os investigadores estimaron que podería sobrar entre 0.01 e 0.7 masas solares de material, proporcionando os ingredientes necesarios para o nacemento dos planetas.

A medida que se afonda a nosa comprensión das rexións de nacemento das estrelas, obtemos información valiosa sobre os procesos que configuran o noso universo. A nebulosa Carina segue a ser un sitio cativador para os astrónomos, que ofrece unha visión do misterioso mundo da formación estelar e dos potenciais sistemas planetarios.

FAQ

Que son os obxectos Herbig-Haro?

Os obxectos Herbig-Haro son nebulosidades brillantes que se atopan dentro de nebulosas máis grandes e están asociadas con estrelas recentemente nadas. Fórmanse cando chorros de gas e po das protoestrelas chocan coa nebulosa circundante, excitando os gases e facendo que se iluminen.

Como contribúen os chorros á formación de estrelas?

Os chorros xogan un papel importante no proceso de formación das estrelas. A medida que se forman as protoestrelas, o material entrante quéntase e é expulsado nun fluxo bipolar ao longo do eixe de rotación da protoestrela. Estes chorros chocan co gas e o po na rexión de nacemento das estrelas, creando ondas de choque que poden desencadear unha maior formación estelar e dar forma ao ambiente circundante.

Pódense formar planetas nas rexións de nacemento das estrelas?

Si, a formación planetaria é posible en rexións de nacemento estelar como a nebulosa Carina. A pesar da intensa radiación e da erosión dos discos circumestelares, pode que quede masa de po suficiente para soportar a formación dos planetas. O estudo suxire que os planetas xa se formaron ou se están formando activamente dentro da nebulosa Carina.