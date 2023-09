Como o cerebro humano se axusta ás cores noutros planetas

O cerebro humano ten unha incrible capacidade de adaptación a diferentes condicións de luz, o que nos permite percibir as cores como "normais" mesmo con lentes de sol tintadas ou a medida que envellecemos e os nosos ollos se tornan máis amarelos. Non obstante, que pasaría se estivésemos expostos a cores nun ambiente completamente descoñecido, como outro planeta? Segundo os expertos, o noso cerebro probablemente axustaríase para percibir estas cores como máis neutras co paso do tempo.

Michael Webster, un científico da visión cognitiva, suxire que calquera que sexa a cor predominante noutro planeta, acabaría por parecer gris para os astronautas. Por exemplo, se os humanos viaxasen a Marte, o Planeta Vermello comezaría a verse gradualmente máis marrón ou gris en lugar de vermello. O ceo marciano, que nos parece ocre, comezaría a parecer máis azul para os exploradores do espazo, aínda que non é o mesmo azul que o da Terra.

Porén, a percepción das cores noutros planetas dependería das cores dominantes tanto da atmosfera como da paisaxe. O axuste do cerebro veríase influenciado pola relación entre a luz que atravesa a atmosfera e as cores da contorna. Nun escenario no que un exoplaneta tiña vexetación roxa e un ceo dourado, o cerebro podería axustarse de forma diferente.

A resposta do cerebro á cor non só se basea na tonalidade senón tamén na intensidade. Se un ambiente ten unha paleta de cores limitada, o cerebro faise máis sintonizado cos cambios sutís de sombra. Co paso do tempo, as cores lavadas serían percibidas como máis vibrantes e viceversa.

Á espera de que os astronautas se adapten a un novo planeta, existe a posibilidade de crear un dispositivo que filtre e axuste o ambiente para eles automaticamente. Derya Akkaynak, enxeñeiro e oceanógrafo, traballa actualmente nun algoritmo informático chamado "Sea-thru", que axusta as imaxes submarinas para que parezan tomadas en terra. Ao corrixir a filtración azul causada pola auga, o algoritmo ofrece unha nova perspectiva sobre os ambientes submarinos.

Aínda que o proceso de axuste ás cores nun planeta alieníxena segue sendo incerto ata que os humanos realmente visiten un, as experiencias no mar profundo poden proporcionar unha aproximación. En ausencia de luz vermella, as profundidades mergulladas aparecen amarelas, creando unha experiencia visual estraña e descoñecida.

En conclusión, o cerebro humano posúe unha notable capacidade de adaptación á hora de percibir cores en diferentes ambientes. Cando se expoñan a cores descoñecidas noutros planetas, o noso cerebro probablemente axustaríase para percibilos como máis neutros co paso do tempo, con factores como as cores atmosféricas e da paisaxe dominantes que desempeñan un papel neste axuste. Ademais, a percepción da cor do cerebro está influenciada tanto pola tonalidade como pola intensidade. Á espera de que os astronautas se adapten, existe a posibilidade de desenvolver dispositivos que filtren e axusten automaticamente o ambiente para eles. O mar profundo ofrece unha visión de como pode responder o cerebro a paletas de cores descoñecidas.

