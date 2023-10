Estudar árbores preservadas para comprender o risco de terremotos no noroeste do Pacífico

Investigadores do Centro de Ciencia dos Terremotos do Servizo Xeolóxico dos Estados Unidos e da Universidade de Arizona están a usar árbores preservadas no noroeste do Pacífico para coñecer o risco de terremotos na rexión. O equipo recolleu árbores que se cre que morreron durante terremotos masivos ao longo das liñas de falla na zona de Puget Sound. Ao analizar os aneis das árbores, identificaron unha espiga de carbono 14 dos anos 774-75 d.C. Ao contar ata o anel final das árbores, determinaron que as árbores morreron entre os anos 923 e 924. Isto fai pensar que ambas fallas provocaron terremotos simultáneamente, vinculando as dúas fallas e indicando un maior risco de terremoto na zona do que se pensaba.

Esta investigación proporciona información valiosa sobre a actividade sísmica no noroeste do Pacífico e axuda aos científicos a comprender mellor as liñas de falla da rexión e o risco de terremotos. Ao estudar o rexistro xeolóxico, os investigadores poden recoller información de terremotos pasados ​​e usala para facer predicións sobre eventos futuros. Comprender o risco de terremotos é vital para desenvolver plans eficaces de resposta ás emerxencias e construír infraestruturas resistentes.

Fonte: US Geological Survey, University of Arizona

Reconstrución do esmalte dental

O esmalte dental é a substancia máis dura producida polo organismo, pero unha vez que se avaria, non hai actualmente forma de reparalo. Non obstante, investigadores da Universidade de Washington fixeron un descubrimento emocionante que podería revolucionar a reparación dos dentes. Descubriron a forma de converter as células nai en ameloblastos, as células responsables de producir o esmalte dental. Isto estimula a produción de esmalte rudimentario, o que potencialmente podería levar ao desenvolvemento de "recheos vivos" para reparar as cavidades con esmalte real.

No futuro, estes descubrimentos tamén poderían axudar no crecemento de dentes cultivados en laboratorio que poden substituír os dentes perdidos ou gravemente danados. Isto proporcionaría unha solución máis natural e duradeira en comparación cos implantes ou próteses dentais tradicionais. A capacidade de rexenerar o esmalte dental melloraría significativamente a saúde dental e a calidade de vida de moitas persoas.

Fonte: Universidade de Washington

Diñeiro ao Pobo

A falta de cartos é a principal causa de falta de fogar. Para explorar o impacto da asistencia monetaria sobre as persoas sen fogar, investigadores da Universidade de Columbia Británica realizaron un estudo no que proporcionaron unha transferencia en efectivo sen condicións de 7,500 dólares canadenses a 50 persoas que experimentaban sen teito. O estudo descubriu que os destinatarios da transferencia en efectivo gastaron máis en necesidades esenciais como comida, aluguer e transporte. Ademais, ao longo dun ano, pasaron menos días en albergues e máis días en vivendas estables.

Este estudo destaca os beneficios potenciais de proporcionar axuda directa en metálico a persoas sen fogar. Ao abordar o problema subxacente da inestabilidade financeira, é posible mellorar o benestar persoal e reducir a dependencia dos refuxios temporais. Necesítanse máis investigacións para explorar diferentes enfoques para abordar as persoas sen fogar e desenvolver estratexias máis eficaces para ofrecer un apoio significativo ás persoas que o necesitan.

Fonte: Universidade da Columbia Británica

Velocidade postal e participación electoral

O voto por correo fíxose cada vez máis popular, especialmente en estados como Oregón e Washington, onde os residentes poden votar máis facilmente. Un investigador da Universidade Estatal de Washington examinou como a velocidade do servizo postal local pode afectar a participación dos votantes, especialmente nos estados con leis de voto máis restritivas. O estudo descubriu que un servizo postal local eficiente aumenta a probabilidade de que os individuos voten, especialmente nas áreas con regras de voto máis estritas.

Os resultados destacan a importancia dun sistema de entrega de correo eficiente para garantir que as papeletas cheguen a tempo e se poidan contar. A medida que se vai xeneralizando o voto por correo, é fundamental abordar as barreiras que poidan impedir que os individuos participen no proceso democrático. Os esforzos para mellorar a eficiencia do servizo postal e axilizar o proceso de votación poden axudar a mellorar a participación dos votantes e garantir que se escoite a voz de todos.

Fonte: Washington State University

Perspectiva meteorolóxica do noroeste do Pacífico

Investigadores da Universidade Estatal de Portland utilizaron modelos informáticos e aprendizaxe automática para predecir os patróns meteorolóxicos futuros no noroeste do Pacífico baixo a traxectoria actual do quecemento global. Sorprendentemente, os investigadores descubriron que non se espera que os patróns de circulación atmosférica máis grandes que inflúen no clima local cambien significativamente, especialmente no inverno. Isto significa que os patróns meteorolóxicos que experimentamos na rexión poden non sufrir cambios significativos a pesar do quecemento do planeta.

Non obstante, é importante ter en conta que esta investigación céntrase en patróns meteorolóxicos máis grandes e que os impactos localizados como ondas de calor, tormentas e fenómenos meteorolóxicos extremos aínda poden ocorrer con máis frecuencia no futuro debido ao cambio climático. Comprender os posibles impactos do cambio climático nos patróns meteorolóxicos rexionais é esencial para desenvolver estratexias para mitigar os seus efectos.

Fonte: Portland State University