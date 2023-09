A aurora boreal en Irlanda e Irlanda do Norte: un espectáculo natural espectacular

Se algunha vez quixeches presenciar o impresionante fenómeno das auroras boreais, non tes que aventurarte ata Islandia ou Alaska. Irlanda e Irlanda do Norte ofrecen impresionantes exhibicións da aurora boreal, pintando o ceo nocturno en verdes vivos, rosas, azuis e morados. Aínda que ás veces as nubes poden obstruír a vista, as noites despexadas coa necesaria actividade solar poden ofrecer albiscar este espectáculo de luz natural.

Os mellores lugares para observar as auroras boreais en Irlanda inclúen a costa norte de Irlanda do Norte, a costa de Antrim, Co Mayo na costa oeste, Ashbourne en Co Meath e, potencialmente, a zona de Dublín durante as exhibicións fortes. Non obstante, os avistamentos non están garantidos e o próximo equinoccio do 23 de setembro podería ofrecer unha mellor oportunidade debido ás condicións do campo magnético terrestre e á inclinación do planeta nese momento.

O proceso da aurora comeza con erupcións solares, erupcións no sol que liberan miles de millóns de toneladas de radiación ao espazo. Estas partículas chegan á atmosfera terrestre uns dous días despois, onde algunhas quedan atrapadas no campo magnético do planeta e son atraídas cara aos polos norte e sur. Ao chocar con átomos e moléculas da atmosfera, crean as cores vibrantes das auroras boreais.

Os ceos despexados e a mínima contaminación lumínica son cruciais cando se intenta presenciar a aurora. Vivir lonxe de cidades e vilas ofrece unha mellor oportunidade de ver as principais pantallas, aínda que incluso desde a cidade de Dublín, se rexistraron vistas espectaculares. Astronomy Ireland executa un servizo de alerta de auroras, que prevé cando se producirán explosións solares e cando se espera que as partículas cheguen á atmosfera terrestre.

Os próximos anos son particularmente favorables para presenciar as auroras boreais, xa que a actividade do sol está prevista para o seu máximo en 2025. Non obstante, as condicións meteorolóxicas poden presentar desafíos, xa que os ceos nubrados adoitan obstruír a vista. A pesar diso, as noites despexadas ocorren, que ofrecen a oportunidade de experimentar este impresionante fenómeno natural.

Fontes: revista Astronomy Ireland