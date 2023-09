A maxia das auroras boreais: onde e cando ver a espectacular exhibición en Irlanda

A beleza das auroras boreais, un espectáculo de luz natural fascinante, pódese ver en varios lugares de Irlanda e Irlanda do Norte. Aínda que non hai garantía de ver este abraiante fenómeno, o próximo equinoccio do 23 de setembro pode aumentar as túas posibilidades de experimentalo. David Moore, editor da revista Astronomy Ireland, explica que durante o equinoccio, as condicións do campo magnético terrestre e a inclinación do planeta poden levar a unha exhibición da aurora. Non obstante, non garante un avistamento; só aumenta a probabilidade.

Os mellores lugares para presenciar as auroras boreais en Irlanda son a costa norte rural de Irlanda do Norte e Mayo debido á súa proximidade ao océano Atlántico. A ausencia de luces urbanas nestas rexións proporciona unha visión máis clara da aurora. Non obstante, os ceos despexados son esenciais para detectar as luces, independentemente da localización do país.

O proceso da aurora comeza con erupcións solares, erupcións no sol que liberan miles de millóns de toneladas de radiación ao espazo. Estas partículas cargadas chocan contra a atmosfera terrestre uns dous días despois e algunhas quedan atrapadas no campo magnético terrestre, creando as auroras boreais cando chocan cos gases atmosféricos. A intensidade das luces depende da actividade das partículas e pode estenderse máis ao sur do habitual en contadas ocasións.

Para maximizar as túas posibilidades de ver as auroras boreais, é fundamental estar lonxe das luces artificiales, xa que poden ocultar a vista. Vivir nunha cidade ou cidade pode limitar a visibilidade das luces só ás pantallas principais. Non obstante, os lugares no campo sen luces brillantes ao norte ofrecen unha excelente vista da aurora.

Astronomy Ireland ofrece un servizo de alerta de auroras para prever e informar ao público sobre posibles avistamentos. As alertas inclúen información sobre a actividade esperada no ceo, incluída a aurora. As auroras boreais poden aparecer a calquera hora da noite, variando a súa duración dende unhas horas ata toda a noite.

A cuberta de nubes pode obstruír a visión das luces, polo que os ceos despexados son ideais para presenciar esta espectacular pantalla. Afortunadamente, os próximos anos considéranse favorables para ver as auroras boreais, xa que se prevé que o sol alcance a súa actividade máxima en 2025.

Fontes: revista Astronomy Ireland