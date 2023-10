Misión Psique da NASA: Probando o asteroide rico en metais

A NASA prepárase para lanzar a nave espacial Psyche nunha misión para investigar o asteroide rico en metal chamado Psyche. Esta misión é significativa porque as misións anteriores de sondaxe de asteroides centráronse en obxectos rochosos ou xeados, mentres que Psyche está composta principalmente de metal. Ao estudar o asteroide de preto, os científicos esperan obter información sobre a formación da Terra e doutros planetas do noso sistema solar.

O lanzamento da misión Psyche está previsto para o 12 de outubro de 2021. A nave espacial será transportada por un foguete SpaceX Falcon Heavy do Launch Complex 39A no Centro Espacial Kennedy da NASA en Florida. Inicialmente, a misión estaba prevista para o lanzamento do 5 de outubro, pero un problema cos propulsores requiriu un atraso dunha semana para resolver o problema.

Unha vez lanzada, Psyche viaxará aproximadamente 2.2 millóns de quilómetros para chegar ao cinto principal de asteroides, onde entrará na órbita do asteroide Psyche a finais de xullo de 2029. A nave espacial pasará uns dous anos orbitando ao redor do asteroide, facendo fotos, mapeando a superficie, e recollendo datos para determinar a súa composición.

O asteroide Psique, que recibe o nome da deusa grega da alma, ten unhas 173 millas de ancho e orbita ao redor do Sol na parte exterior do cinto principal de asteroides. Crese que é o núcleo exposto dun planetesimal, un bloque de construción dun planeta. As colisións violentas durante a formación temperá do sistema solar poden ter eliminado a súa capa exterior.

A nave Psyche está equipada cun magnetómetro, un espectrómetro de raios gamma e neutróns e unha imaxe multiespectral para estudar o asteroide. Buscará evidencias dun campo magnético antigo, determinará os elementos químicos do asteroide e proporcionará información sobre a súa composición mineral.

A misión Psyche afrontou atrasos e desafíos, cun custo estimado de 1.2 millóns de dólares. Inicialmente estaba programado para o lanzamento en 2022, pero atrasouse debido a problemas co software de voo e os equipos de proba. En outubro de 2022, a NASA anunciou que a misión estaba de novo en marcha despois de resolver os problemas de persoal e comunicación que contribuíron ao atraso.

A misión Psyche ofrece unha oportunidade única para comprender o núcleo do noso planeta e a formación de planetas rochosos no noso sistema solar. Podería proporcionar información valiosa sobre a historia e a evolución caótica do noso sistema solar.

Fontes: NASA, SpaceNews