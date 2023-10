Xeo mariño antártico en mínimos históricos, ameazando consecuencias globais

A Antártida experimentou un mínimo histórico de cobertura de xeo mariño catro veces nos últimos oito anos, segundo a Australian Broadcasting Corporation (ABC). A diferenza de anos anteriores, o xeo non se volve a formar na actual tempada de inverno, deixando extensos tramos da costa antártica sen xeo. É moi improbable que este fenómeno sen precedentes ocorra de forma natural, como afirmou o oceanógrafo físico Edward Doddridge, quen o describe como un "evento de cinco sigmas" con probabilidades de que ocorra aproximadamente unha vez cada 7.5 millóns de anos.

Os científicos atribúen o descenso dos niveis de xeo ás augas oceánicas máis cálidas e aos patróns meteorolóxicos de maior enerxía, o que acelera o proceso de fusión na Antártida. Esta redución da cobertura de xeo ten implicacións significativas para o "albedo" da Terra, que é a cantidade de luz reflectida pola superficie do planeta en lugar de ser absorbida. Un maior albedo debido a máis xeo ralentiza o efecto de quecemento do sol. Non obstante, a medida que os niveis de xeo diminúen, o planeta comeza a absorber máis calor, o que provoca un aumento do quecemento global.

As consecuencias dun ambiente significativamente máis cálido serían profundas e de gran alcance. A saúde humana, as fontes de alimentos mundiais, a agricultura e os ecosistemas esenciais como as selvas tropicales veríanse afectados. O rápido e extenso quecemento global resultante do derretimento do xeo polar podería ter efectos devastadores no planeta.

É fundamental abordar o problema do descenso do xeo mariño na Antártida e tomar medidas inmediatas para mitigar os impactos do quecemento global. Isto inclúe reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro e implementar estratexias para protexer e restaurar a cobertura de xeo. Os resultados desta investigación serven de chamada de atención á necesidade urxente de cooperación global e medidas proactivas para loitar contra o cambio climático.

Definicións:

– Albedo: o albedo refírese á cantidade de luz reflectida pola superficie terrestre.

– Xeo mariño: o xeo mariño é auga de mar conxelada que se forma e flota na superficie do océano.

