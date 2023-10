Misión Shukrayaan-1: Explorando Venus con ISRO

A Organización de Investigación Espacial India (ISRO) prepárase para a súa próxima expedición espacial, a misión Shukrayaan-1, despois das exitosas misións Chandrayaan 3 e Aditya L-1. Shukrayaan-1 marcará a primeira viaxe de ISRO a Venus, o segundo planeta desde o Sol.

A misión, que inicialmente estaba prevista en 2012 pero aprazada, está agora en marcha. Shukrayaan 1, que recibe o nome das palabras sánscritas para Venus ("Shukra") e portador ("Yaana"), lanzarase usando GSLV Mk II ou GSLV Mk III. Levará cargas útiles avanzadas, incluíndo un radar de apertura sintética (SAR) de alta resolución e un radar de penetración no chan.

O obxectivo principal da misión Shukrayaan-1 é realizar un estudo amplo de Venus, centrándose na súa superficie, atmosfera, estrutura, dinámica e composición xeolóxica. A misión ten como obxectivo desvelar os misterios do planeta máis quente do noso sistema solar.

En termos de importancia, Shukrayaan-1 non só contribuirá á nosa comprensión de Venus, senón que tamén arroxará luz sobre os ambientes exoplanetas e a evolución dos planetas parecidos á Terra. Proporcionará información valiosa sobre a simulación do clima terrestre e servirá de advertencia de posibles cambios climáticos noutros planetas.

A data de lanzamento de Shukrayaan-1 foi inicialmente fixada para mediados de 2023, pero foi impulsada aínda máis debido á pandemia. Non obstante, o presidente da ISRO, S. Somanath, anunciou que a misión agora está prevista para o lanzamento en decembro de 2024, cunha xanela de lanzamento alternativa en 2031.

A NASA expresou a súa preocupación pola posibilidade de que exista vida en Venus, e aínda que algúns científicos non descartaron a presenza de bacterias na súa atmosfera superior, a misión céntrase en estudar exhaustivamente as características do planeta en lugar do seu potencial para a vida.

Ademais da misión Shukrayaan-1, ISRO tamén está a traballar en dous satélites para investigar a temperatura espacial e o seu impacto na Terra, ademais de conceptualizar un proxecto para aterrar unha nave na Lúa.

En xeral, a misión Shukrayaan-1 representa un fito importante para a India e ISRO xa que afondan nos misterios de Venus e contribúen á nosa comprensión dos nosos planetas veciños.

Fontes:

– O presidente da ISRO S. Somanath

- Organización India de Investigación Espacial (ISRO)

- NASA