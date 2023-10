Misión Psyche da NASA: explorando un asteroide feito de ouro e metal

By

Despois de enfrontarse a múltiples atrasos, a NASA lanzou con éxito a súa misión Psyche o 13 de outubro, marcando un paso importante no estudo do asteroide 16 Psyche. Esta misión, que forma parte das misións Discovery da NASA, ten como obxectivo reunir información valiosa sobre a composición e formación do asteroide.

O asteroide 16 Psyche, descuberto en 1852, orbita ao redor do Sol na parte exterior do principal cinto de asteroides entre Marte e Xúpiter. O que fai que este asteroide sexa verdadeiramente notable é a súa composición; está formado por depósitos de ouro, prata e níquel, o que lle dá un valor estimado de 10 quintillones de dólares. Este asteroide rico en metais é tamén un dos máis grandes do noso sistema solar, cunha anchura de 279 quilómetros.

Os obxectivos da misión Psyche son estudar a topografía do asteroide, escanear a súa superficie e sacar fotos detalladas. Ao facelo, os científicos esperan coñecer a formación de asteroides e planetas con núcleo metálico. Ademais, a misión ten como obxectivo determinar a idade das diferentes rexións do asteroide, caracterizar a súa topografía, estudar os descensos da súa gravidade e explorar os núcleos de ferro que se consideran un bloque de construción do planeta.

A nave espacial que leva a cabo esta misión está equipada cun conxunto de instrumentos avanzados, incluíndo unha imaxe multiespectral, un magnetómetro e un medidor de raios gamma e neutróns. Estes instrumentos permitirán aos científicos realizar varios experimentos e estudos para comprender a composición e estrutura do asteroide.

Unha das tecnoloxías notables que se están a probar na misión Psyche é a comunicación óptica no espazo profundo (DSOC). Ao codificar datos en fotóns en lonxitudes de onda infravermellas, esta tecnoloxía de comunicación láser podería reducir significativamente o tempo de comunicación entre a Terra e o espazo profundo, permitindo a transmisión de máis datos. Se ten éxito, DSOC podería revolucionar a comunicación no espazo profundo.

A misión Psyche presenta unha oportunidade única para que os científicos estuden a formación dos planetas terrestres sen ter que diseccionar a propia Terra. Ao desvelar os misterios do asteroide 16 Psyche, os investigadores esperan obter información valiosa sobre as orixes do noso propio planeta e a formación de corpos celestes ricos en metais.

