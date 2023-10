Un descubrimento fascinante sobre os montículos de Arrokoth polo Southwest Research Institute

Un estudo recente realizado por investigadores do Southwest Research Institute descubriu un descubrimento intrigante sobre Arrokoth, un obxecto transneptuniano que gañou fama a través da sonda New Horizons. O estudo revela que os dous lóbulos de Arrokoth están adornados con montículos, cada un duns cinco quilómetros de diámetro. Estes montículos dan aos lóbulos un aspecto de framboesa e comparten características similares como forma, tamaño, cor e albedo. Esta semellanza suxire fortemente que os montículos orixináronse a partir de obxectos separados que se agruparon para formar os lóbulos de Arrokoth, que abarca 18 quilómetros de ancho.

Arrokoth está clasificado como planetesimal e reside dentro do Cinto de Kuiper, unha rexión expansiva máis aló de Neptuno que alberga restos da formación do sistema solar. Comprender as características dos planetesimais é fundamental para comprender os procesos que levaron á formación dos nosos planetas actuais. Os dous lóbulos de Arrokoth indican o "modelo de inestabilidade do fluxo" de formación, onde as colisións suaves a velocidades lentas permiten que os obxectos máis pequenos se acumulen noutros máis grandes. Non obstante, a presenza de "bloques de construción" uniformes dentro dos lóbulos suscita novas preguntas sobre a súa formación.

Alan Stern, o investigador principal da misión New Horizons e investigador principal do estudo, suxire que estes achados reforzan o modelo de inestabilidade da transmisión. Se os montículos de Arrokoth reflicten os bloques de construción dos antigos planetesimais, pode ser necesaria unha reevaluación das teorías actuais sobre a formación de planetesimais. Stern presentou estes resultados na reunión da 55ª División Anual de Ciencias Planetarias en San Antonio.

Estes descubrimentos teñen implicacións para futuras misións como Lucy da NASA, que ten como obxectivo explorar os asteroides troianos de Xúpiter, e o interceptor de cometas da ESA. Ao examinar estes obxectos, os científicos esperan obter máis información sobre a composición planetesimal e as teorías da formación. Será fundamental buscar estruturas similares a túmulos nos planetesimais observados durante estas misións para determinar a prevalencia deste fenómeno.

Un artigo que detalla estes achados publicouse en The Planetary Science Journal o 26 de setembro.

Fontes:

- Instituto de Investigación do Suroeste

– The Planetary Science Journal