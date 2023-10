O InSight Lander da NASA detecta o terremoto máis grande xamais rexistrado en Marte

By

O 4 de maio de 2022, o módulo de aterraxe InSight da NASA fixo un descubrimento innovador en Marte. Detectou un terremoto de magnitude 4.7 a unha distancia asombrosa de 2,000 quilómetros de distancia. Este evento, coñecido como S1222a, foi o maior terremoto xamais rexistrado no Planeta Vermello, así como en calquera outro planeta ademais da Terra.

Aínda que a magnitude de 4.7 pode non ser significativa para os estándares terrestres, aínda foi unha fazaña impresionante tendo en conta que Marte non ten placas tectónicas en colisión. Inicialmente, os científicos creron que o terremoto foi causado por un choque de meteoritos, xa que presentaba características similares aos terremotos máis pequenos provocados por impactos de meteoritos. Non obstante, a ausencia de novos cráteres ou signos de impacto levounos a explorar explicacións alternativas.

Despois de analizar os datos de varios satélites proporcionados pola NASA, a Axencia Espacial Europea, a Axencia Espacial dos Emiratos Árabes Unidos, a Organización de Investigación Espacial India e a Administración Espacial Nacional de China, os científicos propuxeron unha nova teoría. A hipótese de que o terremoto foi o resultado de forzas tectónicas que actuaron sobre a codia dunha soa peza de Marte.

A diferenza da Terra, que ten múltiples placas tectónicas, a codia de Marte é unha única entidade. Non obstante, está sometida a forzas xeolóxicas internas, incluíndo o arrefriamento e a redución, que poden causar estrés na codia do planeta. A liberación deste estrés probablemente desencadeou a actividade sísmica observada durante o terremoto S1222a.

Aínda que se descoñecen as razóns exactas detrás da aparición destas tensións, o descubrimento de S1222a avanzou significativamente a nosa comprensión da actividade sísmica marciana. Constantinos Charalambous, coautor do estudo, expresou o seu optimismo acerca de desvelar aínda máis os procesos tectónicos de Marte.

Mentres a NASA persegue o seu obxectivo de enviar humanos a Marte, comprender os lugares onde se producen estas tensións será crucial para determinar os sitios axeitados para as posibles bases futuras. O módulo de aterraxe InSight, que aterrou en Marte en 2018, xogou un papel fundamental na recollida de datos sobre a codia, o manto e o núcleo marcianos. Antes de quedar sen enerxía, a misión InSight rexistrou aproximadamente 1,300 marsquakes, incluído o importante evento S1222a.

A detección deste terremoto sen precedentes confirma a precisión das predicións feitas polo equipo de InSight antes da misión. Ofrece información inestimable sobre a actividade sísmica e os procesos tectónicos de Marte, achegando aos científicos un paso máis á comprensión deste fascinante planeta.

