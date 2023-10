Un novo estudo revela o impacto xenético da caza comercial de baleas na liñaxe materna das baleas

Un novo estudo realizado por investigadores da Universidade Estatal de Oregón arroxou luz sobre o impacto xenético da caza comercial de baleas nas poboacións de baleas que sobreviven na actualidade. En concreto, o estudo centrouse na perda de diversidade xenética na liñaxe materna das baleas azuis e jorobadas.

Para realizar a súa investigación, o equipo comparou mostras de ADN de ósos de balea atopados preto de estacións baleeiras abandonadas coas baleas actuais. A maioría destes ósos foron descubertos nunha illa chamada Xeorxia do Sur no sur do océano Atlántico. Debido á prevalencia da caza comercial de baleas na rexión e ás temperaturas frías que axudaron a preservar as mostras, houbo un número importante de ósos dispoñibles para a súa análise.

Os achados do estudo revelaron evidencias claras da perda de liñaxes de ADN materno entre as baleas azuis e jorobadas. A autora principal do estudo, Angela Sremba, explicou que as liñaxes maternas están asociadas ás memorias culturais dun animal, como os lugares de alimentación e cría, que se transmiten de xeración en xeración. Polo tanto, a perda dunha estirpe materna supón tamén a perda deste valioso coñecemento. En consecuencia, as poboacións locais de baleas desapareceron en gran parte de Xeorxia do Sur.

Non obstante, desde o cesamento da caza comercial de baleas, as baleas comezaron a regresar á illa. Aínda que o seu número aínda é relativamente pequeno, hai a sensación de que están redescubrindo este hábitat. O estudo suxire que este fenómeno ofrece unha oportunidade para documentar o restablecemento natural de antigas zonas de alimentación, similar ao que se observou para a balea franca austral ao redor de Nova Zelanda.

A pesar do regreso das baleas, os efectos da caza comercial de baleas poden seguir sentíndose durante os próximos anos. Algunhas especies de baleas poden vivir ata 100 anos, o que significa que algunhas das baleas que viven hoxe en día poden vivir a era da caza de baleas. Cando estes individuos falecen, pode producirse unha maior perda de liñaxes maternas.

Os investigadores subliñan a importancia do seguimento continuo destas poboacións para avaliar a súa recuperación e determinar se son restos das poboacións anteriores á caza de baleas de Xeorxia do Sur ou representativos dun redescubrimento e recolonización do seu hábitat de alimentación.

En conclusión, este estudo proporciona información valiosa sobre o impacto xenético da caza comercial de baleas nas poboacións de baleas. Destaca a importancia de comprender o pasado para medir calquera cambio no futuro e fai fincapé na necesidade de reconstruír a historia destas poboacións de baleas para comprender plenamente o alcance das perdas causadas polas actividades baleeiras.

Fontes:

– Journal of Heredity, Oregon State University

- Sala de prensa do estado de Oregón