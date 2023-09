O operador da rede de California prepárase para o descenso da xeración solar durante a eclipse solar

By

O operador do sistema independente de California (CAISO) prevé unha redución significativa na xeración renovable durante unha eclipse solar anular o 14 de outubro. Como a xeración de enerxía solar representa a maior parte da subministración durante o pico do mediodía, espérase que a eclipse repercuta na estabilidade da rede.

As renovables representan aproximadamente o 70% da subministración durante o pico do mediodía, e a solar contribúe máis ao 80% da xeración renovable. O equipo de previsións a curto prazo de CAISO prevé un descenso de 9.374 GW na xeración de enerxías renovables a escala da rede durante o eclipse, mentres que a carga bruta aumentará en 2.374 GW.

A eclipse afectará ás rexións do mercado de desequilibrio enerxético occidental (WEIM), con diferentes tempos e magnitudes de impacto. A Área da Autoridade de Equilibrio de California, por exemplo, experimentará oscurecementos do sol que van do 68% ao 89%, dependendo da localización. Mobilizaranse os provedores de gas interestatal e intraestatal, así como os recursos hidráulicos e de baterías, para colaborar coas grandes rampas de xeración.

CAISO colaborará co Coordinador de Fiabilidade West, empresas de distribución de servizos públicos e entidades WEIM para garantir operacións estables do mercado e operacións fiables do sistema o día da eclipse.

O Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) contará coa súa flota de gas para compensar a redución da xeración solar durante a eclipse. Outras rexións, como o noroeste do Pacífico, prevén flutuacións na xeración e na carga, pero non esperan ningún impacto na fiabilidade.

Desde 2017, a capacidade solar nos Estados Unidos creceu significativamente, facendo que a eclipse deste ano sexa máis impactante. A capacidade solar de CAISO a escala de rede e de tellado aumentaron en 6.5 GW e 8.55 GW, respectivamente, mentres que a capacidade solar a escala de rede e en tellados de WEIM creceu en 9.414 GW e 5.720 GW, respectivamente.

O CAISO está a avaliar os efectos da eclipse solar de 2023 cun alcance máis amplo, xa que agora ofrece servizos de coordinación de fiabilidade a varias áreas de equilibrio na interconexión occidental. Co aumento da interconexión da rede occidental, as entidades poden utilizar estas conexións e relacións para manter operacións fiables e optimizar os recursos durante a eclipse.

California lidera os Estados Unidos en capacidade solar, con 17.934 GW instalados a finais do segundo trimestre. CAISO xestiona o fluxo de electricidade para aproximadamente o 2% de California e unha pequena parte de Nevada.

