Outono de asteroides: explorando os segredos do sistema solar

Un obxecto inusual do espazo chegou recentemente á Terra, aterrando nun campo de probas militares dos Estados Unidos. Esta cápsula en forma de disco, queimada pola súa viaxe pola atmosfera, foi coidadosamente transportada a unha sala limpa para evitar a contaminación. Agora revelouse que a cápsula contén unha mostra do asteroide Bennu, unha reliquia dos primeiros días do noso sistema solar. Este evento forma parte dun trío de misións denominadas "outono de asteroides" pola xefa de ciencia planetaria da NASA, Lori Glaze.

Os asteroides, a miúdo asociados con escenarios apocalípticos, son en realidade restos da formación do sistema solar. Estes corpos rochosos son restos de restos que nunca alcanzaron o estado total do planeta. A primeira misión da NASA, OSIRIS-REx, lanzouse en 2016 co obxectivo de recoller unha mostra de asteroide e devolvela á Terra. A misión busca estudar estas mostras prístinas para comprender mellor a formación do sistema solar.

A nave espacial recolleu con éxito case 9 onzas de rochas, po e restos do cráter de Bennu. A química da mostra proporcionará información valiosa sobre a evolución dos compostos necesarios para a vida. A maior parte da carga útil conservarase para que futuros científicos poidan estudar con tecnoloxías máis avanzadas.

A nave espacial OSIRIS-REx, agora chamada OSIRIS-APEX, xa está camiño da súa próxima misión: o asteroide Apophis. Aínda que se descartou a posibilidade dunha colisión coa Terra, Apophis aínda se achegará máis ao noso planeta que calquera outro obxecto do seu tamaño na historia rexistrada. Os científicos planean coller unha mostra deste asteroide pétreo para comprender mellor as posibles ameazas e como defenderse contra elas.

Outra misión, que se lanzará desde o Centro Espacial Kennedy, viaxará ao asteroide 16 Psyche. Este asteroide metálico, que orbita entre Marte e Xúpiter, crese que está feito dos mesmos metais que forman os núcleos dos planetas rochosos. Ao estudar Psyche, os científicos esperan coñecer o núcleo da Terra e os núcleos doutros planetas.

Estas misións representan un momento emocionante para explorar os segredos do noso sistema solar. As mostras recollidas e os datos recollidos destes asteroides contribuirán á nosa comprensión da formación dos planetas e dos posibles perigos que os asteroides poden representar para a Terra.

Fontes:

– Misión OSIRIS-REx da NASA

– Misión Psyche da NASA