Os científicos determinan que o 31% do Universo está formado por materia

Os científicos fixeron avances significativos na determinación da cantidade de materia no universo. Un equipo internacional de investigadores descubriu que a materia constitúe o 31% da cantidade total de materia e enerxía do universo, e o resto consiste en enerxía escura.

Os cosmólogos levan moito tempo intrigados pola cuestión de canta materia existe no universo. Segundo os investigadores, só preto do 20% da materia total está formada por materia regular ou "bariónica", que inclúe estrelas, galaxias, átomos e vida. O 80% restante está formado por materia escura, cuxa natureza aínda se descoñece en gran medida.

Para determinar a cantidade total de materia no universo, o equipo empregou unha técnica ben establecida. Compararon o número e a masa observados dos cúmulos de galaxias coas predicións de simulacións numéricas. O número de cúmulos observados neste momento é sensible á cantidade total de materia no universo.

Medir a masa dos cúmulos de galaxias con precisión é un reto porque a maior parte da materia é escura e non se pode observar directamente con telescopios. Para superar esta dificultade, o equipo utilizou un trazador indirecto da masa do clúster. Descubriron que os cúmulos máis masivos conteñen máis galaxias. Medindo o número de galaxias en cada cúmulo, o equipo estimou a masa total dos cúmulos.

As medicións do equipo mediante este método estaban en excelente acordo coas medicións anteriores obtidas mediante observacións de fondo de microondas cósmicas. Estes achados confirman que medir o número de cúmulos de galaxias é unha técnica poderosa para determinar parámetros cosmolóxicos.

O equipo de investigación utilizou a espectroscopia, unha técnica que separa a radiación en diferentes cores, para determinar con precisión a distancia a cada cúmulo e identificar as verdadeiras galaxias membros. Isto permitiu medicións máis precisas en comparación con estudos anteriores que se baseaban en técnicas de imaxe menos precisas.

Este avance na comprensión da cantidade de materia no universo ten importantes implicacións para a cosmoloxía. Proporciona información valiosa sobre a estrutura e composición fundamentais do universo. Os descubrimentos do equipo tamén abren novas posibilidades para futuros estudos de galaxias e a exploración da materia escura.

