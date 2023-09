A falta de científicos británicos negros: abordando o racismo institucional na ciencia

Oficialmente, non hai profesores negros de química ou física no Reino Unido, o que leva a moitos científicos a argumentar que a ciencia británica é institucionalmente racista. A Royal Society, a academia científica máis antiga do mundo, ten como obxectivo cambiar isto cun novo esquema de financiamento deseñado para apoiar aos estudantes de doutoramento negros a seguir carreiras na investigación académica e, finalmente, a converterse en profesores. O programa proporcionará ata 690,000 libras esterlinas en financiamento a cinco bolseiros cada ano.

O doutor Mark Richards, investigador de física e profesor do Imperial College de Londres, e o profesor Robert Mokaya, experto en química de materiais da Universidade de Nottingham, arroxaron luz sobre esta cuestión. Aínda que Mokaya é profesor de química desde 2008, non existe oficialmente segundo as estatísticas recollidas pola Axencia de Estatística de Educación Superior (HESA). HESA redondea os números ao cinco máis próximos, polo que Mokaya redondea a cero. Aínda que admite que pode haber outros profesores de química negra no Reino Unido, aínda non tivo a oportunidade de coñecelos. Tanto Mokaya como Richards confirman que tampouco hai profesores negros de física.

No ámbito da química, hai un total de 520 profesores, mentres que os de física son 825. A situación é lixeiramente mellor en biociencias, con cinco profesores negros de 1,345, e en enxeñaría, que conta con aproximadamente 20 profesores negros de 1,730. En xeral, de todas as ciencias, só hai 70 profesores negros, que representan só o 0.6% do total. Só 10 destes profesores son mulleres. Pola contra, os negros representan o 4.2% da poboación de Inglaterra e Gales segundo o último censo.

Hai varios factores que contribúen á subrepresentación dos científicos negros. Richards cre que a falta de conciencia das oportunidades dispoñibles e a ausencia de defensa serven como grandes barreiras para os grupos marxinados. Sen redes e apoio, resulta desalentador para os individuos con talento. As estatísticas demostran claramente que a proporción de persoas negras na ciencia diminúe en cada etapa da escala académica, desde os GCSE ata a cátedra.

Richards, cuxo interese pola ciencia remóntase á súa infancia, subliña a importancia da curiosidade e o apoio para fomentar as aspiracións científicas. Crecendo nun fogar monoparental, lembra como a súa mente inquisitiva o levou a explorar o funcionamento interno dunha toma de corrente cando era neno. A pesar de ser etiquetado inicialmente como "neno malo", Richards explica que a súa curiosidade e o seu desexo de comprender como funcionan as cousas alimentaron a súa paixón pola ciencia.

A falta de representación negra na ciencia é unha cuestión complexa que require un enfoque multifacético para desmantelar o racismo institucional e promover a inclusión. O esquema de financiamento da Royal Society é só un paso para abordar esta disparidade e garantir que os científicos negros do Reino Unido reciban o recoñecemento e as oportunidades que merecen.

