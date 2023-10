A corrente en chorro de Xúpiter revelada polo telescopio espacial Webb

O telescopio espacial Webb fixo un descubrimento notable en Xúpiter, o planeta máis grande do noso sistema solar. En xullo de 2022, Webb detectou unha intensa corrente en chorro atravesando o ecuador de Xúpiter. O chorro viaxa a unha velocidade de aproximadamente 320 millas por hora (515 quilómetros por hora) e está situado a unha altitude duns 25 km (40 millas) na estratosfera inferior de Xúpiter.

Antes deste achado, os astrónomos eran conscientes da existencia de chorros leste-oeste na atmosfera de Xúpiter. Non obstante, a análise deste chorro rápido descuberto recentemente suxire que a dinámica interna de Xúpiter pode ser máis dinámica do que se pensaba. A investigación que analiza o chorro publicouse en Nature Astronomy.

O telescopio espacial Webb, lanzado en decembro de 2021, leva realizando observacións científicas desde xullo de 2022. Capturou imaxes vívidas e perspicaces do cosmos, incluíndo imaxes das auroras luminiscentes nos polos de Xúpiter e dos aneis que rodean Urano e Saturno.

As imaxes recentes da corrente en chorro de Xúpiter foron tomadas coa cámara de infravermellos próximos de Webb. Estas imaxes revelaron que partes da atmosfera de Xúpiter estaban perturbadas polo movemento do chorro. O chorro foi seguido a través de cizallas de vento visibles na imaxe, o que indicaba cambios na velocidade do vento a diferentes alturas e distancias dentro da atmosfera do planeta.

O descubrimento do chorro preto da tropopausa de Xúpiter, a rexión no bordo da súa troposfera, suxire que a circulación atmosférica do planeta ao redor do seu ecuador é máis semellante á de Saturno do que se coñecía anteriormente.

Aínda que Webb só pode observar Xúpiter desde a distancia, próximas misións como o Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) da ESA e o Europa Clipper da NASA ofrecerán unha ollada máis atenta ao xigante gaseoso e ás súas lúas. Estas misións investigarán os satélites de Xúpiter, incluídos Calisto, Europa e Ganímedes, que se cre que son satélites oceánicos que poderían soportar vida extraterrestre.

Non obstante, pasarán varios anos antes de que estas misións cheguen ao sistema de Xúpiter. Espérase que o Europa Clipper chegue en 2030, mentres que JUICE está previsto que chegue a Xúpiter en 2031. Mentres tanto, podemos apreciar as sorprendentes tomas capturadas pola cámara de infravermellos próximos de Webb desde a distancia.

