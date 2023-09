Novas probas de dióxido de carbono na lúa Europa de Xúpiter apoian o potencial de vida

Os científicos descubriron dióxido de carbono na superficie da lúa Europa de Xúpiter, segundo as observacións realizadas polo telescopio espacial James Webb. Crese que Europa ten un vasto océano debaixo da súa cuncha xeada, polo que é un probable candidato para albergar vida. A presenza de dióxido de carbono, un ingrediente esencial para a vida tal e como a coñecemos, apoia aínda máis a idea de que Europa podería sustentar a vida.

O dióxido de carbono na superficie de Europa concéntrase máis nunha rexión coñecida como Tara Regio, que se caracteriza por unha superficie nova e irregular. A rexión tamén revelou previamente a presenza de sal. Os científicos cren que o dióxido de carbono probablemente se orixinou do océano interno de Europa.

O telescopio espacial James Webb utilizou o seu espectrógrafo de infravermellos próximos (NIRSpec) para detectar o dióxido de carbono. NIRSpec actúa como un prisma, dividindo a luz nun espectro de cores e revelando os elementos presentes en obxectos distantes. As observacións do telescopio proporcionan información valiosa sobre a composición da superficie de Europa e o seu potencial para manter a vida.

A NASA ten plans para seguir explorando Europa coa misión Europa Clipper, que se lanzará en 2024. A misión ten como obxectivo investigar o subsuperficie da lúa e determinar se contén condicións adecuadas para a vida. A nave espacial voará por Europa varias veces, recollendo datos que poderían proporcionar información sen precedentes sobre este intrigante corpo celeste.

O telescopio espacial James Webb, unha colaboración entre a NASA, a Axencia Espacial Europea e a Axencia Espacial Canadense, está deseñado para estudar obxectos distantes no universo. O seu gran espello permítelle captar máis luz que o telescopio espacial Hubble, mentres que as súas capacidades infravermellas permítenlle mirar a través das nubes cósmicas e penetrar rexións inaccesibles para outros telescopios. Os espectrómetros do telescopio tamén permiten aos científicos estudar as atmosferas dos exoplanetas, ampliando a nosa comprensión dos potenciais mundos habitables máis aló do noso sistema solar.

En xeral, o descubrimento de dióxido de carbono na superficie de Europa súmase á crecente evidencia de que esta lúa podería albergar vida. A exploración e o estudo de Europa serán cruciales para desvelar os misterios deste fascinante mundo.

Fontes:

- Mashable: "O telescopio espacial James Webb detecta dióxido de carbono na lúa Europa de Xúpiter" (2022)