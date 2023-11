O telescopio James Webb, coñecido por capturar imaxes impresionantes, volveu ofrecer unha ollada ás marabillas do espazo. Esta vez, a súa mirada caeu sobre o centro da galaxia da Vía Láctea, revelando detalles sen precedentes sobre o noso barrio cósmico. Centrándose en Saxitario C, unha rexión de formación estelar a uns 300 anos luz de distancia de Saxitario A (o buraco negro supermasivo da galaxia) e a 25,000 anos luz de distancia da Terra, o telescopio mostrou a parte máis densa da nosa contorna.

Nesta fascinante colección de imaxes, o telescopio James Webb revela máis de 500,000 estrelas e cúmulos de protoestrelas dentro da rexión. Estas protoestrelas, aínda en proceso de formación e acumulación de masa, contribúen á impresionante nube de caos que caracteriza o centro galáctico. En comparación, a nosa propia rexión do espazo parece significativamente escasa.

Segundo o profesor da Universidade de Virxinia Jonathan Tan, que colaborou co equipo de observación, o centro galáctico representa o ambiente máis extremo dentro da Vía Láctea. Ata agora, os datos recollidos sobre esta extraordinaria rexión carecían do nivel de resolución e sensibilidade alcanzados polo telescopio Webb.

No corazón do alboroto atópase unha protoestrela colosal, que supera o noso sol en peso máis de 30 veces. Curiosamente, este inmenso obxecto solar oculta a luz das estrelas situadas detrás del, facendo que a rexión pareza menos poboada do que realmente está. Como resultado, o que observamos é unha estimación conservadora da multitude real que reside nesta metrópole astronómica. Pense nela como a Times Square do espazo, aínda que sen un restaurante Guy Fieri, polo momento.

Estas cativadoras imaxes ofrecen aos investigadores a oportunidade de someter as teorías actuais da formación estelar á proba máis rigorosa ata a data. O instrumento NIRCam (Near-Infrared Camera) do telescopio Webb captou imaxes de emisión a gran escala de hidróxeno ionizado, representadas como tons azuis na parte inferior das imaxes. Isto pode derivarse dos fotóns enerxéticos liberados por estrelas novas e masivas. Sorprendentemente, a gran escala da rexión colleu desprevenidos aos científicos, o que merece máis investigación.

Á fronte do equipo de observación, Samuel Crowe subliñou que a investigación que permiten estas imaxes, tanto existentes como próximas, mellorará moito a nosa comprensión das estrelas masivas. Desentrañar a súa natureza é semellante a afondar na historia de orixe dunha parte substancial do universo.

O telescopio James Webb deslumbrounos constantemente coas súas notables imaxes, desde presenciar o nacemento de estrelas na constelación de Virxe ata captar a presenza de auga ao redor dun cometa no cinto principal de asteroides. Cada nova revelación alimenta a nosa curiosidade polo cosmos e lémbranos as inmensas marabillas que agardan a súa exploración. Afortunadamente, internet garante que estas experiencias extraordinarias non se esvaecen como bágoas baixo a choiva. Co telescopio James Webb aínda operativo, podemos seguir descubrindo os segredos do universo.