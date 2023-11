O telescopio espacial James Webb descobre asombrosos descubrimentos na Vía Láctea

By

O telescopio espacial James Webb, coñecido pola súa capacidade de observar o universo en luz infravermella, asomou recentemente o corazón da galaxia da Vía Láctea. A notable imaxe, publicada pola NASA, mostra detalles e misterios nunca antes vistos dentro da rexión caótica, arroxando luz sobre o universo primitivo.

Os astrónomos empregaron a Webb para estudar Saxitario C (Sgr C), unha área activa de formación estelar situada a uns 300 anos luz de distancia do buraco negro supermasivo central da galaxia coñecido como Saxitario A*. Ao utilizar tecnoloxía infravermella, o telescopio captou características abraiantes que antes estaban ocultas á vista humana.

Samuel Crowe, o investigador principal destas observacións e estudante da Universidade de Virxinia, expresou o seu entusiasmo pola incrible imaxe e os coñecementos científicos que ofrece. A comprensión das estrelas masivas xoga un papel crucial para comprender as orixes do universo, xa que actúan como fábricas para producir elementos pesados ​​dentro dos seus núcleos nucleares.

O exame de Webb do centro da Vía Láctea tamén pode proporcionar información valiosa sobre a formación das estrelas. Ao estudar esta rexión, os astrónomos poderían determinar se é máis probable que se formen estrelas masivas preto do centro galáctico ou dentro dos brazos espirais da galaxia.

A imaxe proporcionada por Webb mostra case medio millón de estrelas de diferentes tamaños e idades. Revela un cúmulo de protoestrelas, que son densas coleccións de po e gas nas primeiras etapas de converterse en estrelas plenamente establecidas. Notablemente, hai unha protoestrela masiva no centro do cúmulo, cunha masa notable que supera as 30 veces a do sol.

Estas protoestrelas emiten material brillante, resultando en bólas luminosas de luz no medio do fondo infravermello escuro. O centro galáctico da Vía Láctea representa un ambiente extremo onde se poden probar rigorosamente as teorías sobre a formación estelar, segundo Jonathan Tan, profesor de investigación astronómica da Universidade de Virxinia.

Ademais, a cámara de infravermellos próximos de Webb detectou emisións de hidróxeno ionizado que rodean o bordo inferior da rexión estelar, mostradas como un ton cian na imaxe. Os astrónomos aínda están investigando a fonte do abundante gas energizado, superando as emisións típicas das estrelas masivas novas. Ademais, están intrigados polas estruturas en forma de agullas dentro do hidróxeno ionizado que aparecen nunha disposición aparentemente desordenada.

O centro galáctico é un lugar animado e dinámico, cheo de nubes de gas turbulentos que dan a luz estrelas, impactando o medio ambiente cos seus ventos, chorros e radiación que saen. Rubén Fedriani, coinvestigador do proxecto e bolseiro de investigación posdoutoral do Instituto Astrofísica de Andalucía en España, eloxiou a Webb por achegar unha abundancia de datos sobre esta contorna extraordinaria, e engadiu que só comezaron a raiar a superficie do seu potencial.

FAQs

1. Como captura imaxes o telescopio espacial James Webb?

O telescopio espacial James Webb captura imaxes usando luz infravermella, que é invisible para o ollo humano. Isto permite que o telescopio observe detalles e características que normalmente están ocultas á nosa vista.

2. Que é un ano luz?

Un ano luz é a distancia que percorre a luz nun ano, o que equivale a aproximadamente 5.88 billóns de millas (9.46 billóns de quilómetros).

3. Que son as protoestrelas?

As protoestrelas son masas densas de po e gas nas primeiras etapas da formación estelar. Finalmente medran e desenvólvense en estrelas totalmente formadas.

4. Que é o centro galáctico?

O centro galáctico refírese á rexión central dunha galaxia, que a miúdo se caracteriza por unha actividade intensa, como a formación de estrelas e a presenza dun buraco negro supermasivo.

5. Por que os astrónomos estudan o centro da Vía Láctea?

Estudar o centro da Vía Láctea pode proporcionar información valiosa sobre a formación das estrelas, a distribución dos cúmulos estelares e os procesos que ocorren en ambientes extremos.