Explorando o caos: novos descubrimentos do telescopio espacial James Webb

O telescopio espacial James Webb capturou recentemente unha imaxe abraiante que ofrece unha visión do caótico centro da nosa galaxia Vía Láctea. Segundo a NASA, esta imaxe mostra Saxitario C, unha rexión de formación estelar situada a uns 300 anos luz de Saxitario A, o buraco negro supermasivo central da Vía Láctea. O que fai que esta imaxe sexa verdadeiramente extraordinaria é que revela características e detalles nunca antes vistos, grazas ás capacidades avanzadas do telescopio Webb.

Dentro desta imaxe, hai aproximadamente 500,000 estrelas visibles, cunha estrela en particular roubando o foco. Unha estrela bebé, coñecida como protoestrela, chamou a atención dos astrónomos. Esta protoestrela é masiva, pesa máis de 30 veces a masa do noso sol. A imaxe tamén destaca un cúmulo de protoestrelas que emiten fluxos brillantes, que lembran a unha fogueira, na base dunha densa nube infravermella-escura. Estas protoestrelas están rodeadas por nubes de gas turbulentas e magnetizadas, o que fai que impacten co gas circundante cos seus poderosos ventos, chorros e radiación.

Outro descubrimento destacable nesta imaxe é a presenza dunha rexión invisible de gas hidróxeno ionizado. Este gas ionizado envolve unha densa nube de po, creando intrigantes estruturas tipo agulla que parecen estar orientadas caóticamente en varias direccións. Samuel Crowe, o investigador principal do equipo de observación, planea afondar no estudo destas estruturas en futuras investigacións.

Ao observar esta rexión do espazo, os científicos esperan obter información valiosa sobre os procesos de formación estelar. O centro galáctico da Vía Láctea presenta un ambiente extremo que permite aos astrónomos probar e refinar as teorías actuais sobre a formación estelar. O Telescopio Espacial James Webb proporcionará información sen precedentes sobre o nacemento e a evolución das estrelas, ofrecendo unha oportunidade única para desvelar a historia de orixe do noso universo.

FAQ:

P: Que é unha protoestrela?

R: Unha protoestrela é unha estrela nova e en desenvolvemento nas primeiras etapas da súa formación.

P: Que son as saídas na formación estelar?

R: As saídas son potentes correntes de gas e po emitidas polas estrelas novas. Xogan un papel crucial na configuración do ambiente circundante e poden afectar a formación de novas estrelas.

P: Que é o gas hidróxeno ionizado?

R: O gas de hidróxeno ionizado refírese aos átomos de hidróxeno que perderon electróns e se cargaron. A presenza de gas ionizado adoita asociarse con rexións de formación estelar activa.

P: A que distancia está o centro galáctico da Terra?

R: O centro galáctico que está a observar o Telescopio Espacial James Webb está a aproximadamente 25,000 anos luz da Terra.

Fontes:

– NASA: https://www.nasa.gov/

– Departamento de astronomía da Universidade de Virginia: https://astronomy.as.virginia.edu/