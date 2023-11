Novas perspectivas sobre as galaxias adolescentes: dores crecentes no universo

Desde o seu lanzamento en 2021, o telescopio espacial James Webb está a revolucionar a nosa comprensión do universo primitivo. As súas observacións innovadoras, incluíndo vislumbres das galaxias máis antigas do universo, revelaron os misterios das nosas orixes cósmicas. Non obstante, investigacións recentes arroxaron luz sobre outro aspecto fascinante da adolescencia do universo: os "adolescentes" galácticos.

Un equipo de astrónomos, dirixido pola profesora Allison Strom da Northwestern University, examinou galaxias que se formaron aproximadamente entre 2 e 3 mil millóns de anos despois do Big Bang. Estas galaxias adolescentes, como as súas contrapartes humanas, mostraron certas características de inmadurez e rápido crecemento. Os investigadores utilizaron os datos obtidos polo telescopio espacial James Webb para estudar o "ADN químico" de 23 galaxias, creando unha imaxe composta das súas características adolescentes.

Curiosamente, estas galaxias non se parecen ás galaxias que vemos hoxe. Segundo a doutora Gwen Rudie, co-líder do estudo dos Observatorios Carnegie, estas galaxias sofren durante este tempo procesos fundamentais que determinan as súas características futuras. A comprensión destes procesos proporcionará información valiosa sobre a evolución das galaxias.

Un descubrimento notable foi a temperatura significativamente máis alta das rexións de formación estelar, coñecidas como viveiros estelares, dentro das galaxias adolescentes. O gas destas rexións alcanzou temperaturas de ata 24,000 graos Fahrenheit, moito máis quente do que se observa nas galaxias contemporáneas. Esta discrepancia suxire que hai distintas diferenzas nas estrelas e nos gases presentes nas galaxias adolescentes.

Ademais, os investigadores detectaron a presenza de oito elementos dentro destas galaxias: hidróxeno, helio, osíxeno, nitróxeno, xofre, argón, níquel e silicio. O osíxeno, en particular, é crucial para rastrexar a historia de crecemento destas galaxias. Ademais, a observación do níquel brillante foi sorprendente xa que normalmente non é o suficientemente brillante como para ser detectado nas galaxias próximas. Este descubrimento inesperado insinúa as propiedades únicas das estrelas masivas responsables da luminiscencia do gas.

Aínda que o estudo centrouse nestes oito elementos, os investigadores recoñecen a probabilidade de que existan outros elementos dentro das galaxias adolescentes, aínda que aínda non se detectaron. Estes elementos pesados ​​proporcionan información sobre o número de estrelas formadas no pasado e a súa taxa de formación.

Os achados da enquisa CECILIA do telescopio espacial James Webb, que afonda na química de galaxias distantes, proporcionan unha comprensión crucial das etapas formativas da evolución galáctica. Esta enquisa, dedicada á memoria da influente astrónoma Cecilia Payne-Gaposchkin, marca un fito significativo na nosa capacidade para examinar galaxias cun detalle excepcional.

Mentres seguimos explorando o universo co telescopio espacial James Webb, estamos asistindo ao nacemento e crecemento das galaxias. Estas galaxias adolescentes, coas súas características únicas e o seu rápido desenvolvemento, ofrecen valiosas visións das complejidades da evolución cósmica.

