O telescopio espacial Webb descobre corrente en chorro de alta velocidade na atmosfera de Xúpiter

O telescopio espacial James Webb da NASA fixo un descubrimento emocionante na atmosfera de Xúpiter: unha corrente en chorro de alta velocidade situada sobre o ecuador do planeta, que abarca máis de 3,000 millas de ancho. Esta nova función proporciona información valiosa sobre as interaccións entre as capas da atmosfera turbulenta de Xúpiter e destaca as capacidades únicas do telescopio Webb.

Dirixido por Ricardo Hueso da Universidade do País Vasco en Bilbao, España, o equipo de investigación utilizou datos da cámara de infravermellos próximos de Webb (NIRCam), que foi capturada en xullo de 2022. O programa Early Release Science do telescopio, dirixido conxuntamente por Imke de Pater da Universidade de California, Berkeley, e Thierry Fouchet do Observatorio de París, tiñan como obxectivo capturar imaxes de Xúpiter a intervalos de 10 horas, ou un día de Xúpiter, utilizando diferentes filtros para detectar cambios en pequenas características a varias altitudes do planeta. atmosfera.

As imaxes de alta resolución obtidas por Webb sorprenderon aos investigadores, revelando características nítidas que antes se observaban como néboas borrosas. Ao seguir estas características xunto coa rotación rápida de Xúpiter, o equipo logrou unha mellor comprensión da natureza dinámica da atmosfera do planeta. Concretamente, puideron identificar as cizallas do vento, ou rexións onde a velocidade do vento cambia coa altura ou a distancia, e rastrexar a corrente en chorro de alta velocidade.

A atmosfera de Xúpiter consta de varias capas e as capacidades de imaxe únicas de Webb permitiron aos científicos analizar diferentes altitudes e illar a corrente en chorro. Este descubrimento ofrece información valiosa sobre a dinámica atmosférica de Xúpiter e serve como testemuño das poderosas capacidades de observación do telescopio espacial James Webb.

