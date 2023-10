Un novo estudo revela unha sorprendente corrente de chorro de alta velocidade en Xúpiter

Científicos que utilizan o telescopio espacial James Webb e o telescopio espacial Hubble da NASA fixeron un descubrimento innovador no xigante planeta Xúpiter. Un estudo recente publicado na revista Nature Astronomy informa da identificación dunha corrente en chorro de alta velocidade na estratosfera inferior de Xúpiter. Esta corrente en chorro, situada preto do ecuador, abarca máis de 3,000 millas e alcanza velocidades de vento de 320 millas por hora. Para poñer isto en perspectiva, estes ventos son o dobre dos que se atopan nun furacán de categoría 5 na Terra.

A revelación desta corrente en chorro de alta velocidade deixou abraiados aos investigadores. Considerado anteriormente como nebuloso e indistinto, o telescopio espacial James Webb proporcionou unha claridade sen precedentes, permitindo aos científicos rastrexar as características nítidas deste fenómeno atmosférico turbulento mentres Xúpiter xira rapidamente.

Xúpiter, o colosal veciño da Terra, presenta unha atmosfera en capas semellante ao noso propio planeta, aínda que a súa composición e os seus patróns meteorolóxicos difiren significativamente. Misións e observacións anteriores trataron de decodificar a complexa dinámica atmosférica de Xúpiter, incluíndo a famosa Gran Mancha Vermella e as nubes cargadas de amoníaco.

O que distingue ao telescopio espacial James Webb é a súa capacidade para explorar as capas de maior altitude da atmosfera de Xúpiter, situadas entre 15 e 30 millas por riba da cuberta de nubes do planeta. Esta perspectiva única revelou detalles esquivos e proporcionou novas perspectivas sobre os aneis, os satélites e a atmosfera do xigante gaseoso.

O descubrimento da corrente en chorro de alta velocidade foi posible grazas a un esforzo de colaboración entre o telescopio espacial James Webb e o telescopio espacial Hubble. Mentres que o primeiro centrouse en características de nubes máis pequenas, o segundo afondou nos sistemas de tormentas ecuatoriais. Ao combinar as súas observacións, os científicos conseguiron unha comprensión completa da intrincada dinámica atmosférica de Xúpiter e da estrutura tridimensional das nubes de tormenta.

A comparación destes dous grandes telescopios espaciais tamén axuda a comprender como as velocidades do vento en Xúpiter cambian coa altitude e xeran cizallas do vento. Os científicos implicados no estudo anticipan que a forza desta corrente en chorro recentemente descuberta pode variar considerablemente durante os próximos anos, o que pode proporcionar máis información sobre o patrón estratosférico oscilante de Xúpiter.

Este descubrimento innovador marca un fito significativo na nosa comprensión da dinámica atmosférica de Xúpiter e destaca as incribles capacidades do telescopio espacial James Webb para desvelar os misterios dos impresionantes corpos celestes do noso sistema solar.

