Novos descubrimentos no exoplaneta WASP-107b revelados polo telescopio espacial James Webb

O Telescopio Espacial James Webb (JWST) realizou recentemente observacións innovadoras do exoplaneta coñecido como WASP-107b, que proporcionan información valiosa sobre a súa composición atmosférica e os seus patróns meteorolóxicos. Situado a aproximadamente 200 anos luz de distancia, WASP-107b é un planeta peculiar que presenta características únicas que desafían a nosa comprensión da formación planetaria.

Durante as observacións, JWST identificou a presenza de vapor de auga e dióxido de xofre na atmosfera do planeta. Non obstante, o descubrimento máis fascinante produciuse en forma de nubes compostas de dióxido de silicio, que se atopan habitualmente na area da Terra. Este descubrimento intrigante indica que en WASP-107b, "chove area". Un fenómeno que lembra o ciclo da auga terrestre, onde as partículas de dióxido de silicio se condensan máis profundamente na atmosfera, soben e, finalmente, choven de novo debido ao transporte vertical.

Leen Decin, investigador do Instituto de Astronomía da KU Leuven en Bélxica, expresou entusiasmo por este resultado innovador, afirmando que é a primeira vez que se identifican especies que forman nubes nunha atmosfera de exoplaneta. Os resultados da investigación publicáronse recentemente na prestixiosa revista científica Nature como parte do estudo exhaustivo das atmosferas exoplanetarias de JWST. O espectrómetro de baixa resolución a bordo do instrumento de infravermellos medios (MIRI) foi fundamental para extraer os datos necesarios para a análise.

O que máis distingue a WASP-107b é o seu tamaño e composición pouco comúns. Aínda que se asemella superficialmente a Xúpiter, a súa masa é só 30 veces a da Terra, clasificándoa como un super-Neptuno. Xira arredor da súa estrela nai en pouco menos de seis días, o que o fai considerablemente máis frío que outros exoplanetas con dióxido de xofre nas súas atmosferas. Para sorpresa dos investigadores, o dióxido de xofre estivo presente de forma inesperada, desafiando os modelos existentes que predicían a súa ausencia a temperaturas tan baixas.

A forma peculiar do planeta, a miúdo descrita como "inchada", resulta da súa retención dunha envoltura primordial de hidróxeno e helio. Esta envoltura debería terse disipado co paso do tempo, dada a idade de WASP-107, a estrela nai do planeta. Non obstante, o lento proceso de erosión deulle ao planeta unha cola parecida a un cometa, converténdoo nun tema intrigante para máis estudo e comprensión da evolución planetaria.

Mercedes López-Morales do Centro de Astrofísica, que non estivo directamente implicada no estudo, subliñou que estes descubrimentos son innovadores e amplían a nosa comprensión da fotoquímica nas atmosferas de exoplanetas. A detección de dióxido de silicio na atmosfera de WASP-107b demostra que os procesos comúns na Terra tamén poden ocorrer máis aló do noso sistema solar.

Esta notable exploración de WASP-107b e outros exoplanetas destaca a natureza en constante evolución do noso coñecemento dos sistemas planetarios. Ao estudar diversos planetas que desafían as nosas suposicións, os científicos esperan reunir unha comprensión completa da formación e evolución dos planetas en toda a galaxia e máis aló.

