Como ver o eclipse solar "Anel de lume" na área de Kansas City

By

Estamos a só un día dunha eclipse solar anular parcial en Kansas City! Unha eclipse solar anular prodúcese cando a Lúa pasa entre o Sol e a Terra pero cando está no seu punto máis afastado ou preto da Terra. Isto fai que a Lúa pareza máis pequena que o Sol e non cubra totalmente o Sol. As diferenzas de tamaño crean un disco escuro, a Lúa, sobre un disco relativamente grande e brillante, o sol. O resultado é a aparición dun "anel de lume" arredor da lúa.

Para ver a eclipse con seguridade, necesitarás filtros solares especiais, como lentes de eclipse. As lentes de sol comúns non son seguras para mirar o sol.

Desafortunadamente, a previsión prevé un ceo cuberto durante gran parte do evento. Non obstante, aínda paga a pena tentar ver a máxima cobertura ao redor das 11:50 horas do sábado 14 de outubro.

Lembra estar seguro e boa sorte observando o eclipse solar "Anel de lume"!

Fontes:

– Meteorólogo de Primeira Alerta

- Propiedade de Hearst