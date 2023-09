A investigación revela cando se puideron formar os primeiros exocontinentes

By

A profesora de astronomía Jane Greaves da Universidade de Cardiff realizou unha investigación para determinar cando se puideron formar os primeiros exocontinentes, ou continentes noutros planetas. O estudo, titulado "Cando foron os primeiros exocontinentes?" e publicado nas Research Notes da American Astronomical Society, ten como obxectivo mellorar a busca de mundos habitables identificando lugares onde é máis probable que se atopen planetas rochosos con placas tectónicas.

Aínda que a tectónica de placas pode non ser esencial para que comece a vida, xoga un papel crucial para manter a habitabilidade dun planeta ao longo do tempo. A tectónica de placas axuda a regular a temperatura dun planeta e a liberar calor do seu núcleo, o que é importante para manter unha magnetosfera protectora e permanecer dentro da zona habitable.

Greaves centrouse na correlación entre a produción de calor do núcleo dun planeta e a presenza de placas tectónicas. A calor no núcleo dun planeta é xerada por elementos radioactivos como o uranio, o torio e o potasio. Estes elementos fórmanse en colisións de estrelas de neutróns e explosións de supernovas.

Para determinar que estrelas teñen máis probabilidades de ter planetas con tectónica de placas e continentes, Greaves analizou datos sobre abundancias estelares de diferentes elementos e combinounos coas idades estelares. Clasificou as estrelas en dous grupos: estrelas de disco delgado, que son máis novas e teñen maior metalicidade, e estrelas de disco groso, que son máis antigas e teñen menor metalicidade.

O estudo descubriu que a aparición dos continentes na Terra representa aproximadamente o valor medio en comparación con outros planetas. A formación continental na Terra comezou hai aproximadamente 3 millóns de anos, mentres que as estrelas de disco fino da mostra mostraron a primeira aparición dos continentes 2 millóns de anos antes da Terra, e as estrelas de disco groso mostraron que os continentes apareceron aínda antes, uns 4 a 5 millóns de anos antes da Terra. .

A investigación tamén demostrou unha relación entre a presenza de continentes e a relación ferro e hidróxeno (Fe/H) nas estrelas. Os planetas con relacións Fe/H máis baixas teñen máis probabilidades de que os continentes se formen antes.

Greaves suxire que as estrelas con metalidade subsolar poderían ser obxectivos prometedores na busca de exoplanetas habitables con continentes. Estes planetas poden ter desenvolvido formas avanzadas de vida antes que a Terra.

O estudo conclúe que atopar exoplanetas rochosos con continentes de longa vida é moi prometedor. Unha investigación máis adiante sobre a abundancia de isótopos como o torio e o potasio, que contribúen ao quecemento radioxénico, podería revelar máis sistemas onde a vida terrestre puido ser anterior á vida na Terra.

En xeral, esta investigación amplía a nosa comprensión da formación e habitabilidade dos planetas máis aló do noso sistema solar, proporcionando información valiosa para a futura exploración planetaria.