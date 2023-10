Incrementando a nosa comprensión dos océanos terrestres: a importancia de observar o océano Austral

O Océano Austral, coas súas características e funcións únicas no sistema climático terrestre, require un maior esforzo de observación e medición para comprender mellor o seu impacto. Aínda que Venus e a Terra poden compartir semellanzas en termos de tamaño e distancia do sol, a ausencia dun océano en Venus o distingue como un ambiente hostil. Na Terra, os océanos xogan un papel crucial na mitigación dos efectos do cambio climático ao absorber e almacenar ao redor do 90% da calor captada pola atmosfera cambiante.

Aínda que os avances na tecnoloxía de satélites e as simulacións informáticas proporcionáronnos información valiosa sobre os océanos da Terra, as observacións directas aínda son necesarias para facer descubrimentos sorprendentes e obter unha comprensión ampla. O Océano Austral, en particular, serve como conector de todos os océanos e presenta características distintivas como o xeo mariño da Antártida e a Corrente Circumpolar Antártica.

O descenso do xeo mariño antártico é unha preocupación para os científicos do clima debido ás súas diversas funcións, incluíndo reflectir a enerxía solar, ventilar o océano profundo e servir como hábitat para a vida polar. Ademais, a Corrente Circumpolar Antártica actúa como un enorme volante impulsado polos ventos, contribuíndo ao fluxo global de enerxía a través do océano.

Os esforzos para observar e medir o Océano Austral e a Antártida afrontan retos debido á natureza remota e cara da rexión. Non obstante, os investigadores recoñecen a urxencia da emerxencia climática e uníronse para fomentar a colaboración, compartir información e desenvolver novos enfoques para estudar este ambiente. As novas tecnoloxías, como flotas de flotadores autónomos que controlan a temperatura e a salinidade, están a ser implantadas para controlar e comprender as condicións cambiantes.

As observacións directas son esenciais para reducir as incertezas e manterse ao día cos rápidos cambios que teñen lugar no Océano Austral. Ao investir en observar e medir esta rexión crítica, podemos obter información valiosa sobre o sistema climático da Terra, mitigar os impactos do cambio climático e tomar decisións máis fundamentadas.

