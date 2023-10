Un novo estudo suxire unha pequena xanela de oportunidade para salvar a capa de xeo derretida de Groenlandia

Un estudo recente deu un atisbo de esperanza na batalla contra o cambio climático. Mentres as temperaturas globais seguen aumentando, as capas de xeo que cobren Groenlandia e o Ártico están a derreterse a un ritmo alarmante. Non obstante, os investigadores cren que podemos ter unha pequena xanela de oportunidade para darlle a volta ás cousas e salvar a capa de xeo derretida que cobre Groenlandia.

A capa de xeo de Groenlandia é unha preocupación importante debido ao seu potencial para elevar o nivel do mar nuns 20 pés asombrosos se se derretese por completo. Isto tería consecuencias devastadoras para as rexións costeiras de todo o mundo. Aínda que o estudo non ofrece unha solución para deter o desxeo por completo, suxire que tomar medidas dentro dun limiar de temperatura específico podería axudar a mitigar algúns dos efectos do cambio climático.

Avisos anteriores indicaron que a capa de xeo de Groenlandia corre o risco de derreterse se as temperaturas globais superan os 3.6 Fahrenheit ou 2 Celsius por encima dos niveis preindustriais. Actualmente, xa superamos un quecemento de 2 Fahrenheit ou 1.1 Celsius. Non obstante, este novo estudo propón que podería haber algo máis de marxe para salvar a capa de xeo.

Segundo a investigación, a capa de xeo de Groenlandia é máis resistente do que se pensaba. Aínda que aínda existe a posibilidade dun colapso irreversible nos próximos miles de anos se a temperatura supera o limiar dos 2 Celsius, un lixeiro aumento da temperatura pode non producir un colapso total. Se a temperatura pode baixar de novo nun período de tempo determinado, existe a posibilidade de reparar o dano e salvar potencialmente a capa de xeo.

O foco non debe centrarse só na fusión actual, senón tamén en previr unha nova fusión no futuro. O desxeo ao que estamos asistindo agora púxose en marcha hai miles de anos, e o futuro derretemento dependerá da nosa capacidade para manter as temperaturas globais por debaixo do limiar dos 2 Celsius.

Este estudo ofrece un atisbo de esperanza na loita contra o cambio climático. Ao actuar dentro da pequena xanela de oportunidade, podemos mitigar os impactos do derretimento das capas de xeo e protexer as rexións costeiras vulnerables do aumento do nivel do mar.

