O novo modelo usa a intelixencia artificial para protexer os barcos de Rogue Waves

Científicos da Universidade de Copenhague e da Universidade de Victoria desenvolveron un modelo innovador de intelixencia artificial (IA) para predecir ondas deshonestas e mellorar a seguridade dos buques en océano aberto. Aínda que as ondas deshonestas antes foron descartadas como míticas, a recente aceptación por parte da comunidade científica provocou unha exploración máis profunda das súas causas e características. O equipo de investigación aproveitou técnicas de extracción de datos e de aprendizaxe automática interpretables para analizar máis de mil millóns de ondas, centrándose na identificación dos factores responsables da formación destes gigantes imprevisibles.

O estudo utilizou The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), un completo catálogo de ondas que incorporou datos de boias localizadas en 158 lugares diferentes nas costas dos Estados Unidos e nos territorios de ultramar. Do inmenso conxunto de datos, que comprende 1.5 millóns de ondas, máis de 100,000 foron identificadas como ondas deshonestas en función de criterios establecidos. Usando este conxunto de datos de ondas, adestrouse unha rede de intelixencia artificial para extraer unha ecuación matemática que encapsulaba as variables combinadas que contribúen á formación de ondas irregulares. Esta ecuación foi entón interpretada exhaustivamente no contexto da teoría ondulatoria existente, dando como resultado o desenvolvemento dun modelo capaz de reproducir o comportamento das ondas descarriadas coñecidas, así como de predecir ocorrencias futuras.

A importancia desta investigación reside no seu potencial para revolucionar a industria do transporte marítimo mitigando os riscos asociados ás ondas descarriadas. O modelo recén construído permite ás compañías navieiras obter información significativa sobre a probabilidade de atoparse con ondas perigosas nas rutas planificadas. Ao empregar o algoritmo desenvolvido polo equipo de investigación, as compañías navieiras agora poden realizar avaliacións de risco precisas e tomar decisións informadas para modificar as súas rutas en consecuencia.

Os investigadores puxeron a disposición do público tanto o algoritmo como a súa ampla investigación, facilitando o acceso xeneralizado a ferramentas que melloran a seguridade marítima. Nunha era na que a tecnoloxía de punta segue transformando as industrias, a integración da intelixencia artificial e a aprendizaxe automática neste dominio mostra as inmensas posibilidades de protexer os buques contra fenómenos naturais imprevistos.

