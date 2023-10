Un estudo recente titulado "The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole", publicado en Earth-Science Reviews, explora a extinción dos animais mariños durante os primeiros anos. Período Devónico Medio. Este período caracterizouse por un clima máis cálido e un nivel do mar máis alto, cunha gran masa de terra chamada Gondwana situada preto do Polo Sur.

Os investigadores, dirixidos polo doutor Cameron Penn-Clarke, recolleron e analizaron unha cantidade importante de datos fósiles para comprender a orixe e a desaparición da biota Malvinoxhosan, un grupo de animais mariños que prosperaban en augas máis frías e incluían varios tipos de mariscos. Mediante técnicas avanzadas de análise de datos, identificaron distintas capas na rocha antiga, cada unha mostrando un descenso no número de especies de animais mariños ao longo do tempo.

O estudo revelou que o descenso da biota Malvinoxhosan estivo correlacionado cos cambios no nivel do mar e no clima. A medida que o clima se quentaba, desapareceron os animais mariños Malvinoxhosan de augas frías especializadas e foron substituídos por especies máis xeneralistas adaptadas a augas máis cálidas. O cambio do nivel do mar interrompeu as barreiras oceánicas naturais, o que permitiu que as augas máis cálidas das rexións máis próximas ao ecuador fluísen cara ao interior e provocou a colonización de especies de augas máis cálidas.

A extinción da biota Malvinoxhosan provocou un colapso dos ecosistemas polares, dos que nunca se recuperou a biodiversidade. A investigación suxire que os efectos combinados dos cambios no nivel do mar e na temperatura foron os principais factores detrás deste evento de extinción. Aínda non está seguro de se este evento de extinción está correlacionado con outros durante o período Devónico Medio-Inicio, xa que faltan inferencias de idade.

O estudo tamén destaca a vulnerabilidade dos ambientes polares e dos ecosistemas aos cambios no nivel do mar e na temperatura. Comprender os acontecementos de extinción do pasado pode proporcionar información valiosa sobre a actual crise da biodiversidade á que nos enfrontamos na actualidade.

Fontes:

– Earth-Science Reviews (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595