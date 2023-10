A investigación realizada pola doutora Karen Mullins e o doutor David Filan da UPMC Whitfield en Waterford gañou recoñecemento polos seus descubrimentos innovadores no campo da cirurxía da cadeira. A investigación, presentada polo cirurxián ortopédico da cadeira, o Sr. Patrick Carton, nunha conferencia internacional de medicina deportiva no Reino Unido, centrouse nos efectos positivos da cirurxía de oco de pechadura para as lesións crónicas da cadeira.

O estudo examinou o choque de cadeira, un problema mecánico causado pola acumulación de óso nos compoñentes da articulación da cadeira. Esta condición adoita levar a bágoas labrais, danos na cartilaxe e un maior risco de artrose. Os pacientes adoitan experimentar rixidez, clic e dor punzante na ingle, así como dores persistentes na cadeira e lumbar.

A investigación tamén puxo de relevo as complicacións adicionais que poden xurdir da displasia de cadeira, onde a cavidade da cadeira é demasiado superficial. Nestes casos, os pacientes poden requirir unha reemplazo total de cadeira ou unha osteotomía periacetabular (PAO), que implica romper cirurxicamente a pelve e reorientar a cavidade da cadeira.

Non obstante, o estudo demostrou que o tratamento cirúrxico avanzado do Sr. Patrick Carton na UPMC Whitfield ofrece unha opción menos invasiva. Esta técnica consiste en eliminar o óso problemático e reparar o tecido articular preservando a estabilidade da cadeira.

Os resultados do estudo, presentados pola doutora Karen Mullins na conferencia da Asociación Británica de Medicina do Deporte e do Exercicio (BASEM) en Manchester, demostraron a eficacia deste procedemento. Despois de 10 anos, o 90% dos pacientes que se someteron a cirurxía non requiriron un reemplazo total de cadeira ou PAO. Os pacientes tamén informaron de melloras significativas na dor e nas actividades cotiás, así como un alto nivel de satisfacción cos seus resultados.

O Sr. Carton fixo fincapé na importancia destes achados para ofrecer aos pacientes e atletas alternativas non invasivas ás grandes cirurxías de cadeira. Explicou que as técnicas de preservación da cadeira teñen éxito no tratamento de varias afeccións da cadeira, incluída a artrite da cadeira.

En conclusión, esta investigación sobre a cirurxía de cadeira demostrou o impacto positivo da cirurxía de oco de pechadura para tratar as lesións crónicas de cadeira. Os resultados proporcionan unha alternativa prometedora aos procedementos máis invasivos, como a substitución total de cadeira, e ofrecen aos pacientes un alivio da dor e resultados funcionais mellorados.

