O satélite de observación da auga capta o quecemento do océano na costa de California

Unha colaboración entre a NASA e a axencia espacial francesa, CNES, desenvolveu a misión satelital Surface Water and Ocean Topography (SWOT), que é capaz de medir características do océano, incluíndo El Niño, con detalles sen precedentes. O instrumento do interferómetro de radar de banda Ka (KaRIn) do satélite ten a capacidade de medir as alturas da superficie do mar preto das costas, proporcionando información valiosa para investigadores e meteorólogos.

El Niño, un fenómeno climático periódico, caracterízase por un nivel do mar máis alto e unhas temperaturas oceánicas máis cálidas ao longo da costa occidental das Américas. As augas cálidas do océano procedentes do desenvolvemento de El Niño están desprazando cara ao norte ao longo das costas do leste do océano Pacífico, interactuando cunha onda de calor mariña persistente. Estas augas mornas influíron recentemente no desenvolvemento do furacán Hilary.

A visualización do satélite DAFO das alturas da superficie do mar na costa oeste dos EUA en agosto mostra alturas máis altas que a media en vermello e laranxa, o que indica augas máis cálidas e alturas inferiores á media en azul e verde. O nivel do mar adoita ser máis alto nos lugares con auga máis quente, xa que a auga se expande cando se quenta.

As medicións realizadas pola misión do satélite FODA proporcionan vistas completas dos océanos do planeta e dos lagos e ríos de auga doce. Os datos recollidos polo DAFO serán inestimables para os investigadores e os pronosticadores para estudar o desenvolvemento e o progreso de fenómenos como El Niño. Nas perspectivas de setembro, a Administración Nacional Oceánica e Atmosférica dos Estados Unidos prognosticou un forte El Niño para o próximo inverno, cunha probabilidade superior ao 70%.

El Niño tamén está asociado co debilitamento dos ventos alisios ecuatoriais e pode traer condicións máis frescas e húmidas ao suroeste dos EUA e seca a países do Pacífico occidental, como Indonesia e Australia.

Fontes:



– NASA/Laboratorio de Propulsión a Chorro



– JPL/NASA (https://phys.org/news/2023-09-water-watching-satellite-ocean-california-coast.html)