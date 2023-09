As zonas frías da Lúa son máis novas e conteñen menos auga xeada do que se pensaba

Segundo unha nova investigación, as áreas frías da Lúa, coñecidas como rexións de sombra permanente (PSR), son máis novas que os cráteres nos que residen e probablemente conteñan menos xeo de auga do que se cría anteriormente. Os PSR son de gran interese para as futuras misións de alunizaxe, xa que se consideran abundantes depósitos de xeo de auga que poden ser utilizados polos astronautas para os sistemas de soporte vital e para xerar combustible para foguetes.

O novo estudo revela que os PSR teñen, como máximo, 3.4 millóns de anos, o que indica que son máis novos que os cráteres de 4 millóns de anos nos que se atopan. Isto suxire que as estimacións actuais dos depósitos de xeo de auga na Lúa deben ser revisadas á baixa.

Os investigadores, dirixidos por Norbert Schörghofer do Instituto de Ciencias Planetarias de Arizona, realizaron simulacións para rastrexar a evolución da Lúa desde a súa formación hai 4.5 millóns de anos. Estas simulacións mostraron que a lúa experimentou unha reorientación importante no seu eixe de xiro fai aproximadamente 4.1 millóns de anos, o que provocou a formación de PSR preto dos polos norte e sur. Non obstante, as altas oblicuidades daquela época provocarían a perda de todos os depósitos de xeo.

Como resultado, é probable que a cantidade de auga conxelada escondida nestes PSR sexa inferior á estimada anteriormente. Os científicos están especialmente interesados ​​na rexión polar sur da Lúa, onde cren que hai moitos elementos volátiles, incluída a auga utilizable.

As futuras misións da Lúa, como o dúo de lander-rover robótico Chandrayaan-3 da India, teñen como obxectivo explorar o polo sur lunar e buscar rastros de auga conxelada. Os achados destas misións contribuirán á nosa comprensión dos recursos hídricos na Lúa.

En conclusión, este novo estudo fai fincapé na necesidade de reavaliar as nosas estimacións dos depósitos de xeo de auga nas rexións permanentemente sombreadas da Lúa. Os achados arroxan luz sobre a historia xeolóxica destas áreas e teñen implicacións para futuras exploracións e utilización dos recursos lunares.

Fonte: artigo publicado en Science o 13 de setembro de 2021.