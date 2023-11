Auga da superficie desencadeando interaccións dinámicas núcleo-manto

Os científicos fixeron un descubrimento innovador sobre o funcionamento interno do noso planeta, revelando que a auga está a filtrarse gradualmente desde a superficie terrestre. Esta notable viaxe leva o líquido a través de placas tectónicas descendentes, chegando finalmente ao núcleo despois dun arduo percorrido de 2,900 quilómetros. Aínda que o proceso é lento, que abarca miles de millóns de anos, levou á formación dunha nova capa entre o metal fundido do núcleo exterior e o manto exterior da Terra. Estímase que esta capa ten "uns poucos centos de quilómetros de espesor", polo que é relativamente delgada en comparación con outras capas internas da Terra.

Nun estudo recente realizado pola Universidade Estatal de Arizona, os investigadores revelaron que esta infiltración de auga desencadea unha reacción química, que orixina a creación de sílice. O coautor, o doutor Dan Shim, explicou que cando a auga atopa o límite núcleo-manto, reacciona co silicio do núcleo para producir sílice. Este achado significativo, unido a observacións previas de diamantes que se forman a partir da auga que reacciona co carbono baixo presión extrema, apunta a unha interacción núcleo-manto altamente dinámica, o que suxire un intercambio substancial de material.

As implicacións para a nosa vida cotiá na superficie son profundas. Segundo o equipo de investigación da ASU, este descubrimento mellora a nosa comprensión dos procesos internos da Terra, o que indica un ciclo global da auga máis extenso do que se recoñeceu anteriormente. A "película" alterada do núcleo tamén ten implicacións cruciais para os ciclos xeoquímicos que conectan o ciclo da auga superficial co núcleo metálico profundo.

Este avance na comprensión da dinámica interna da Terra ofrece aos científicos información valiosa sobre a evolución do planeta e os intrincados procesos que remodelan a súa propia estrutura. Ao desvelar os misterios que se atopan baixo os nosos pés, os investigadores abren o camiño para un maior coñecemento e unha comprensión máis profunda do delicado equilibrio do noso mundo.