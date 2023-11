Rape soñador: o mestre do camuflaxe

O mar profundo é un reino envolto en misterio, onde viven unha infinidade de criaturas extraordinarias que desconcertan e fascinan tanto a científicos como a entusiastas. Un destes enigma é o rape soñador, unha especie coñecida pola súa fascinante capacidade de mesturarse á escuridade das profundidades do océano.

A diferenza da maioría dos organismos vivos que reflicten a luz, o rape soñador a absorbe, convertendo a súa pel nun manto sombrío que hipnotiza aos espectadores. Recentemente, o Instituto de Investigación do Acuario da Baía de Monterey (MBARI) compartiu un vídeo cautivador deste peixe alieníxena en YouTube, que arroxa luz sobre a súa notable técnica de camuflaxe.

Os investigadores de MBARI tiveron unha rara oportunidade de observar o esquivo rape soñador durante unha recente expedición nas costas de California. Atopáronse cunha especie non identificada de rape soñador no extenso Canyon de Monterey, marcando só a novena ocorrencia dese encontro nos últimos 36 anos.

O descubrimento emocionou a Bruce Robinson, científico senior de MBARI, tendo en conta a pouca frecuencia coa que se observan estes peixes. De feito, este foi o primeiro avistamento da especie desde 2016. Robinson comparou acertadamente a misteriosa pel do rape soñador cunha capa de invisibilidade, xa que ten a sorprendente capacidade de absorber un asombroso 99.5 por cento da luz que incide sobre el.

Como ocorre esta notable fazaña de camuflaxe? Os estudos revelaron que a pel do rape soñador é rica en melanosomas, células especializadas que conteñen pigmento de melanina. Esta abundancia de melanina outorga ao peixe a súa coloración negra distintiva e permítelle absorber case todas as lonxitudes de onda de luz que lle chegan.

O esquivo rape soñador pode medrar ata 15 polgadas (37 cm) de lonxitude para as femias, mentres que os machos miden só 0.5 polgadas (1.3 cm) de longo. A súa capacidade de desaparecer na escuridade das profundidades do mar é un testemuño da incrible capacidade de adaptación e enxeño da natureza.

Mentres seguimos explorando as vastas extensións dos nosos océanos, son descubrimentos coma estes os que nos lembran as marabillas que hai dentro. O rape soñador, coa súa capacidade de vestir unha capa de invisibilidade, serve como un cativador exemplo do arte da natureza e dos segredos que aínda nos agardan baixo as ondas.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: Como a pel do rape soñador fai que pareza invisible?



R: A diferenza da maioría dos organismos que reflicten a luz, a pel do rape soñador absorbe a luz, facendo que pareza sombría e case invisible para o ollo humano.

P: Cantas veces se informan dos avistamentos de rape soñador?



R: Os avistamentos de rape soñador son raros, xa que a observación recente na costa de California marca só a novena ocorrencia nos últimos 36 anos.

P: Que lle dá ao rape soñador a súa cor negra?



R: A cor negra do rape soñador é o resultado dos melanosomas, células especializadas que conteñen pigmento de melanina, que permite que o peixe absorba case todas as lonxitudes de onda da luz.

P: Que tamaño pode medrar o rape soñador feminino?



R: O rape soñador femia pode medrar ata 15 polgadas (37 cm) de lonxitude, mentres que os machos son significativamente máis pequenos, miden só 0.5 polgadas (1.3 cm).