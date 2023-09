O novo Timelapse captura o ciclo vital de cogomelos mal cheiro

Os científicos documentaron recentemente o fascinante nacemento e descomposición dun cogomelo de forma distintiva, famoso polo seu cheiro picante. O cogomelo en cuestión é a parte visible dun fungo fedorno coñecido como Phallus impudicus. Normalmente crece preto da madeira e das plantas en descomposición, estendéndose ata 10 polgadas sobre o chan. A tapa do talo está cuberta dunha baba marrón oliva chamada gleba, responsable do inconfundible fedor que emite o cogomelo.

Segundo a Universidade de Florida, o cheiro dos cornos fedorentos comparouse a carne en descomposición, feces podrecidas e augas residuais. A pesar do seu aroma repulsivo, o cogomelo stinkhorn é realmente comestible. Cando se consume no seu estado de ovo, dise que o sabor do corno apestoso se asemella ás abelás.

O fungo stinkhorn emerxe dunha pequena base en forma de ovo enterrada no chan e ancorada ao chan por filamentos brancos. Esta base contén un lodo e unha masa chea de esporas que, finalmente, se desenvolven na tapa maloliente do cogomelo.

Nun vídeo cautivador, os investigadores lograron capturar todo o ciclo de vida do cogomelo apestoso en tres horas. Inicialmente, o cogomelo emerxe da súa base e crece rapidamente ata alcanzar o seu tamaño total. As moscas son rapidamente atraídas pola gleba e dan un festín co lodo durante unhas 10 horas, eliminando a cuberta marrón oliva. Durante os próximos días, o corpo branco restante, coñecido como "dedo cadáver", comeza a descompoñerse antes de caer finalmente. A imaxe conclúe coa descomposición do corpo fructífero e disipándose de novo no chan.

Este ciclo de vida de curta duración permite que os cornos apestosos completen o seu ciclo reprodutivo. A tapa do cogomelo contén esporas, que as moscas e outros invertebrados inxiren mentres consumen o limo. Estas esporas son entón dispersas en novos lugares a través dos excrementos destas criaturas. Esta nova estratexia diferencia os fungos fedornos da maioría dos outros fungos que forman cogomelos, que dispersan as esporas liberándoas ao aire.

O notable vídeo timelapse foi compartido pola oficina forestal gobernamental da rexión de Soest-Sauerland, no leste de Alemaña. Tardaron tres semanas en capturar a imaxe, cos investigadores esperando pacientemente a que se desenvolva o corno apestoso e revisando a cámara regularmente. O vídeo ofrece unha visión fascinante do ciclo de vida e da estratexia reprodutiva única do cogomelo apestoso.

Fontes:

- Universidade de Florida

– Regionalforstamt Soest-Sauerland a través de Facebook