As imaxes raras capturan un encontro con peixe luna xuvenil na costa da Columbia Británica

Un mergullador tivo recentemente a incrible oportunidade de capturar imaxes raras de dous peixes luna xuvenil (Mola mola) nadando xuntos nas augas esmeralda da costa da Columbia Británica, Canadá. O vídeo, tomado polo científico cidadán Timothy Manuelides, mostra o peixe luna xunto a un banco de peixe viúvo e peixe cola amarela.

Aínda que os expertos teñen un coñecemento limitado sobre as primeiras etapas da vida do peixe luna, foron capaces de identificar a estes individuos particulares como peixe luna oceánico xuvenil en función das súas barrigas angulares e o seu menor tamaño. A bióloga mariña Marianne Nyegaard, especialista en peixes sol oceánicos, confirmou a súa identificación nunha publicación de Facebook, facendo fincapé na súa "bebería".

Con unhas medidas de aproximadamente 24 polgadas (60 centímetros) de diámetro, estes peixes luna xuvenís eran unhas cinco veces máis pequenos que os adultos, pero significativamente máis grandes que o seu tamaño de recentemente nado de só 0.1 polgadas (2.5 milímetros). Normalmente, sábese pouco sobre as primeiras vidas dos peixes luna, e para identificar as súas larvas con precisión é necesaria a secuenciación do ADN.

Ao contrario dos equívocos comúns, o vídeo destaca que os peixes sol son capaces de nadar máis rápido do que moitos supoñen. Os investigadores sinalaron na publicación de Facebook que os peixes lunes adoitan percibirse erróneamente como lentos debido ao seu comportamento "sol" na superficie do océano, onde gozan de luz cálida despois de pasar un tempo en profundidades máis frías. Non obstante, poden nadar rapidamente cando sexa necesario.

O peixe sol oceánico, tamén coñecido como mola, recibe o seu nome da súa forma redonda e aplanada que lembra a unha pedra de muíño. Estas criaturas cautivadoras poden alcanzar tamaños enormes como adultos, crecendo ata 10 pés (3 metros) de diámetro. Os peixes sol habitan nunha variedade de océanos en todo o mundo, desde augas tropicais ata mares templados, e tenden a pasar o seu tempo entre a superficie e profundidades duns 660 pés (200 metros).

Paga a pena notar que as imaxes de vídeo e os esforzos de investigación posteriores están a contribuír ao estudo en curso das especies de Mola na costa oeste de América do Norte. A doutora Marianne Nyegaard, a líder de Ocean Sunfish Research, identificou estes peixes como Mola mola xuvenil, distinguíndoos das outras especies que se atopan nestas augas, Mola tecta (Hoodwinker Sunfish).

FAQ:

P: Que tamaño pode medrar o peixe sol adulto?

R: Os peixes sol adultos poden alcanzar ata 10 pés (3 metros) de diámetro.

P: Como desafía o vídeo as ideas erróneas comúns sobre o peixe luna?

R: O vídeo demostra que os peixes sol son capaces de nadar máis rápido do que se cre.

P: Que se sabe sobre as primeiras vidas dos peixes sol?

R: Hai un coñecemento limitado sobre as primeiras vidas dos peixes sol, e as larvas só se poden identificar a nivel de especie mediante a secuenciación do ADN.

P: Que ten de único a aparencia do peixe luna?

R: Os peixes sol teñen o corpo redondo e aplanado, que semella unha pedra de muíño.

P: A que profundidade adoita nadar o peixe luna?

R: Os peixes sol normalmente pasan o seu tempo entre a superficie da auga e unhas profundidades duns 660 pés (200 metros).