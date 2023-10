O prototipo de Moon Rover da NASA completa o curso de obstáculos lunares

O prototipo de rover lunar novo da NASA, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), completou con éxito unha carreira de obstáculos que simula o terreo accidentado da superficie lunar. O rover está previsto para lanzarse ao polo sur lunar en novembro de 2024 a bordo dun foguete SpaceX Falcon Heavy.

Para probar a mobilidade de VIPER, enxeñeiros do Centro de Investigación Glenn da NASA en Cleveland crearon un ambiente lunar simulado con grandes rochas, pendentes pronunciadas e cráteres profundos. O rover aterrará en Mons Mouton, unha montaña próxima ao polo sur da Lúa, e terá a tarefa de caracterizar o ambiente lunar para a futura selección do lugar de aterraxe do programa Artemis durante a súa misión de aproximadamente 100 días.

A NASA compartiu un vídeo das recentes probas de mobilidade do rover, demostrando a súa capacidade para superar os posibles desafíos aos que se enfrontará na superficie lunar. As probas incluíron manobras por ladeiras pronunciadas, atravesar cráteres e navegar por terreos similares a area movediza. O éxito destas probas indica que VIPER está ben equipado para explorar o accidentado terreo da Lúa.

Como parte do programa Artemis da NASA, que ten como obxectivo establecer un asentamento lunar permanente, VIPER xogará un papel crucial na identificación de lugares onde se poden extraer auga e outros recursos para soportar estancias de longa duración na Lúa. Ademais, a misión VIPER busca descubrir as orixes da auga conxelada e outros volátiles na Lúa, a súa preservación durante miles de millóns de anos e a súa fuga do solo lunar.

Os enxeñeiros do Johnson Space Center da NASA en Houston tamén probaron o último instrumento científico de VIPER, o Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT é un taladro de percusión rotatorio que se utilizará para recuperar cortes de solo de ata tres pés por debaixo da superficie lunar. Este instrumento proporcionará datos valiosos sobre a forza, compacidade e temperatura do solo lunar.

A finalización exitosa das probas de mobilidade de VIPER e a integración do seu instrumento científico final achegan á NASA un paso máis para desvelar os misterios do polo sur da Lúa e abrir o camiño para futuras exploracións lunares.

