Dous astronautas da NASA prepáranse para un evento extraordinario que cativará a atención do mundo: a cuarta andaina espacial exclusivamente feminina. Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli están programados para aventurarse fóra da Estación Espacial Internacional o mércores ás 8:05 am EDT. Espérase que a misión dure aproximadamente sete horas, durante as cales realizarán tarefas de mantemento cruciais.

O público entusiasmado terá a oportunidade de presenciar este histórico evento en directo, grazas á cobertura da NASA a partir das 6:30 am EDT. O paseo espacial dos astronautas pódese ver en Space.com, directamente a través da NASA, ou a través das canles oficiais da axencia.

Os obxectivos principais de O'Hara e Moghbeli para esta andaina espacial son substituír un conxunto de rodamentos de nido na unión rotativa solar alfa portuaria da estación e retirar unha caixa electrónica coñecida como Grupo de Radiofrecuencia, que forma parte do sistema de antenas de comunicacións. Estas tarefas vitais contribúen ao bo funcionamento da Estación Espacial Internacional e á capacidade das súas matrices solares para rastrexar o sol.

O seu non era o primeiro intento programado de paseo espacial; inicialmente estaba previsto para o 20 de outubro. Porén, debido a unha fuga de refrixerante descuberta nun radiador de respaldo do módulo Nauka de Rusia, a misión foi aprazada. Os cosmonautas rusos realizaron con éxito unha andaina espacial o 25 de outubro para investigar a orixe da fuga e cumprir outros deberes esenciais.

Desde a primeira andaina espacial de mulleres en 2019 das astronautas da NASA Christina Koch e Jessica Meir, houbo outras tres, todas realizadas por este notable dúo. Non obstante, a NASA axiña enfatiza que O'Hara e Moghbeli non serán os últimos. O compromiso da axencia de promover a diversidade e a inclusión na exploración espacial garante que as mulleres seguirán avanzando e destacando no campo.

FAQ

