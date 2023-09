O crecente problema dos detritos espaciais

A capacidade da humanidade para producir residuos non ten límites, e isto non se limita ao noso planeta. Actualmente, hai aproximadamente 3,000 satélites inactivos orbitando arredor da Terra, xunto con centos de millóns de restos espaciais. Esta acumulación de lixo espacial supón unha ameaza importante tanto para os satélites como para as futuras misións espaciais.

Os restos espaciais, tamén coñecidos como lixo espacial, refírese a satélites desaparecidos, etapas de foguetes gastadas e outros fragmentos que quedan flotando no espazo. Estes obxectos poden variar en tamaño, desde satélites desaparecidos do tamaño dun autobús ata pequenos parafusos e chips de pintura. A pesar do seu pequeno tamaño, mesmo estes pequenos fragmentos poden viaxar a velocidades incriblemente altas e causar danos substanciais aos satélites operativos.

O problema dos lixos espaciais volveuse cada vez máis preocupante por varias razóns. En primeiro lugar, a gran cantidade de restos no espazo supón un gran risco de colisións. Con tantos obxectos que orbitan a Terra, o potencial de colisións satélite a satélite ou satélite a restos é significativamente maior. Estas colisións poden producir unha maior fragmentación, exacerbando o problema e creando un efecto en cascada coñecido como Síndrome de Kessler.

A síndrome de Kessler, que recibe o nome do científico da NASA Donald Kessler que propuxo a teoría en 1978, describe un escenario no que as colisións entre obxectos no espazo xeran aínda máis restos, creando unha reacción en cadea autosuficiente. Isto faría inaccesibles certas órbitas ao redor da Terra e aumentaría a probabilidade de novas colisións, o que representaría en última instancia unha ameaza importante para a nosa capacidade de utilizar o espazo para comunicacións por satélite, vixilancia meteorolóxica e outras aplicacións cruciais.

Non se pode subestimar a importancia de abordar o problema dos lixos espaciais. Propuxéronse varias estratexias para mitigar o problema, incluíndo solucións de eliminación activa de restos, como capturar e desorbitar grandes obxectos, así como medidas para evitar a creación de novos restos espaciais, como deseñar satélites para que sexan "desbotables" e queimen. na atmosfera terrestre ao rematar a misión.

Debemos actuar con rapidez e colaboración para abordar o crecente problema dos detritos espaciais, tomando medidas proactivas para garantir a sustentabilidade a longo prazo das actividades espaciais humanas. De non facelo así, non só podería producirse unha perda de infraestruturas satelitales críticas, senón tamén limitar as oportunidades futuras para a exploración científica e o avance tecnolóxico máis aló do noso planeta.

Fontes: The Atlantic, NASA