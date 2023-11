Comparando exoplanetas: un novo enfoque para descubrir a vida máis aló da Terra

Co crecente número de exoplanetas que se están descubrindo, a busca de vida máis aló da Terra volveuse cada vez máis emocionante. Aínda que o foco estivo principalmente na análise da composición atmosférica destes mundos distantes, un estudo recente argumenta que comparar a atmosfera dun planeta coa dos seus planetas veciños pode proporcionar un método máis eficaz para identificar sinais de vida.

Os planetas dun sistema estelar fórmanse a partir do mesmo disco de restos, dando lugar a composicións similares. Aínda que certas moléculas poden migrar e causar lixeiras variacións na composición entre os planetas exteriores e interiores, a composición xeral segue sendo relativamente consistente. O estudo, publicado no servidor de preimpresión arXiv, suxire que comparar a abundancia de carbono atmosférico podería ser unha vía prometedora.

O carbono, un elemento fundamental para a vida na Terra, tamén se absorbe facilmente na auga e pode unirse a formacións xeolóxicas. Polo tanto, se un exoplaneta da zona habitable mostra significativamente menos carbono atmosférico en comparación con mundos similares no seu sistema, podería ser indicativo da presenza de auga e vida orgánica.

No noso propio sistema solar, a Terra, Venus e Marte están todos dentro da zona habitable do Sol. Non obstante, a atmosfera terrestre está composta principalmente de nitróxeno e osíxeno, con só unha pequena fracción de dióxido de carbono. Pola contra, Venus e Marte teñen atmosferas compostas en gran parte por dióxido de carbono. O forte contraste no contido de carbono atmosférico da Terra fai que sexa un mundo probablemente habitado.

Para demostrar este enfoque, os investigadores centráronse no sistema estelar Trappist-1, que ten sete planetas coñecidos, tres dos cales están na zona habitable. Ao utilizar as capacidades do próximo telescopio espacial James Webb (JWST), os científicos esperan detectar niveis de dióxido de carbono atmosférico nos planetas Trappist-1. Dez ou máis tránsitos claros dun mundo trapense proporcionarían datos suficientes para determinar se ten un nivel de CO2 esgotado, polo que é un forte candidato para máis estudos.

É importante ter en conta que os niveis de CO2 esgotados por si só non garanten a presenza de vida. As rochas, as formacións oceánicas e ata o bloqueo das mareas dos planetas poderían explicar o baixo carbono atmosférico. Non obstante, este enfoque innovador podería identificar exoplanetas dignos de máis investigación e, potencialmente, achegarnos a confirmar a existencia de vida extraterrestre.

FAQ:

P: Que é un exoplaneta?

R: Un exoplaneta é un planeta que orbita unha estrela fóra do noso sistema solar.

P: Cal é a zona habitable?

R: A zona habitable, tamén coñecida como zona Goldilocks, é a rexión arredor dunha estrela onde as condicións son adecuadas para que exista auga líquida na superficie dun planeta.

P: Que é o telescopio espacial James Webb?

R: O Telescopio Espacial James Webb (JWST) é un observatorio espacial que se prepara para suceder ao Telescopio Espacial Hubble. Terá capacidades significativamente melloradas para estudar o universo, incluíndo a análise de atmosferas de exoplanetas.

P: Que é o carbono atmosférico?

R: O carbono atmosférico refírese á presenza de gases que conteñen carbono na atmosfera dun planeta, como o dióxido de carbono.

P: Como pode o carbono atmosférico indicar a presenza de vida?

R: Os niveis reducidos de carbono atmosférico, en comparación con outros planetas do mesmo sistema, poden suxerir a presenza de auga e vida orgánica nun exoplaneta potencialmente habitable. Non obstante, outros factores e procesos, como as formacións xeolóxicas e o bloqueo das mareas, tamén poderían contribuír a un baixo carbono atmosférico.