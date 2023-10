O eclipse solar "Anel de lume" cativa a millóns de terrícolas

Millóns de persoas en todo o mundo quedaron hipnotizadas pola recente eclipse solar "anel de lume". Non obstante, mentres a maioría de nós observamos a eclipse desde a Terra, un poderoso satélite meteorolóxico dos Estados Unidos proporcionou unha perspectiva diferente desde o espazo. O satélite GOES-East da Administración Nacional Oceánica e Atmosférica (NOAA) capturou a sombra do eclipse dominante da Lúa que pasaba sobre o planeta desde unha distancia de 22,300 millas máis arriba.

As eclipses solares ocorren cando a lúa pasa entre o sol e a Terra, proxectando unha sombra sobre a superficie do noso planeta. A recente eclipse foi unha "eclipse solar anular", na que a lúa está situada máis lonxe da Terra. Isto fai que a lúa pareza máis pequena e non cubra completamente o sol. Pola contra, crea un fermoso efecto de "anel de lume", deixando visible un fino contorno da nosa estrela.

Para aqueles que non estaban no camiño directo da eclipse, aínda era posible presenciar unha eclipse parcial usando lentes solares homologados. Non obstante, a próxima eclipse solar total en EE. UU. e América do Norte terá lugar o 8 de abril de 2024. Ata entón, a próxima eclipse anular sobre EE. UU. non se producirá ata o 21 de xuño de 2039.

Tanto as eclipses solares totais como as anulares son eventos especiais que xeran moita emoción astronómica. Son ocorrencias relativamente raras, polo que son moi esperadas. Entón, cando ocorra a próxima eclipse, asegúrate de gozar do espectáculo.

Fontes:

- Oficina do Servizo Meteorológico Nacional de Tampa Bay

- NASA