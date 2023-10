O misterio e a importancia dos asteroides

Os asteroides, os misteriosos anacos de rocha que habitan o noso sistema solar, fascinaron aos xeólogos durante moito tempo. Estes obxectos celestes non só proporcionan pistas sobre a historia do noso sistema solar senón que tamén teñen o potencial de chocar coa Terra, causando impactos significativos. Un destes asteroides que chamou a atención é Bennu, unha rocha dun terzo dunha milla de ancho que pode estar nunha traxectoria cara á Terra nos próximos 200 anos.

Recentemente, os científicos trouxeron fragmentos de Bennu para estudar a súa composición. A nave espacial lanzada en 2016 orbitaba con éxito ao redor do asteroide, mapeando a súa superficie e revelando un aspecto escuro e sucio. Isto suxire a presenza de carbono, un elemento fundamental da vida. Comprender a combinación de carbono e aminoácidos en obxectos celestes como Bennu podería proporcionar información sobre as orixes da vida na Terra e o potencial de vida noutras partes do universo.

Unha das formas en que os astrónomos estudan os asteroides é examinando os eventos de impacto que causaron no pasado. Crese que a baía de Chesapeake, situada en Virxinia, foi creada polo impacto dun asteroide hai 35 millóns de anos. Este evento perturbou significativamente a rexión, causando tsunamis e alterando a xeografía do leste de América do Norte. Eventos de impacto semellantes ao longo da historia da Terra levaron a extincións masivas, configurando o curso da evolución e permitindo que xurdan novas formas de vida.

O estudo de asteroides como Bennu e de eventos de impacto pasados ​​permite aos científicos comprender mellor a historia do noso sistema solar e os posibles perigos de impacto que pode enfrontar a Terra no futuro. Ao desvelar os misterios destes obxectos celestes, podemos seguir ampliando o noso coñecemento do universo e as posibilidades de vida máis aló do noso planeta.

Fontes:

- NASA