A misión rover Perseverance da NASA logrou un gran fito ao xerar con éxito osíxeno na superficie de Marte. O rover confiou no experimento de utilización de recursos in situ de osíxeno de Marte (MOXIE) para converter a atmosfera marciana rica en dióxido de carbono en osíxeno respirable. Este avance ten implicacións significativas para futuras misións tripuladas ao Planeta Vermello.

MOXIE, un pequeno instrumento a bordo do rover Perseverance, actúa esencialmente como unha planta piloto para producir osíxeno. Usa un proceso chamado electrólise de óxido sólido para separar os átomos de osíxeno das moléculas de dióxido de carbono. O dióxido de carbono tómase da atmosfera marciana e despois créase o osíxeno a través dun proceso quentado.

A exitosa xeración de osíxeno en Marte é un paso crucial para establecer unha presenza humana sostible no planeta. O osíxeno non só é vital para que os astronautas respiren, senón que tamén é un compoñente importante do propulsor dos foguetes. Ser capaz de producir osíxeno utilizando os recursos dispoñibles en Marte significa que as futuras misións poden depender menos dos suministros da Terra, o que as fai máis independentes e rendibles.

Non obstante, actualmente MOXIE só está deseñado para producir pequenas cantidades de osíxeno como proba de concepto. É capaz de producir uns 10 gramos de osíxeno por hora, o que equivale a aproximadamente 10 minutos de osíxeno respirable para un astronauta. A ampliación da tecnoloxía para satisfacer as demandas de osíxeno dunha misión tripulada requirirá un maior desenvolvemento e perfeccionamento.

A demostración exitosa das capacidades de MOXIE en Marte achéganos un paso máis á exploración humana do Planeta Vermello. Este logro non só valida a viabilidade de producir osíxeno en Marte, senón que tamén abre posibilidades para outros experimentos de utilización de recursos in situ que poidan apoiar futuros esforzos de colonización.

Fontes:

– O rover Perseverance da NASA xera osíxeno en Marte. CNN.