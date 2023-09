Niveis alarmantes de resistencia aos antibióticos atopados en pacientes feridos de guerra en Ucraína

Os investigadores descubriron un nivel preocupante de resistencia a antibióticos nas bacterias de pacientes feridos de guerra en Ucraína. O estudo, realizado pola Universidade de Lund en Suecia en colaboración con microbiólogos ucraínos, atopou niveis de resistencia sen precedentes, especialmente na bacteria Klebsiella pneumoniae. Isto levantou a necesidade de apoio internacional para abordar esta grave preocupación.

O estudo, publicado en The Lancet Infectious Diseases, analizou a resistencia bacteriana en pacientes feridos na guerra e tratados en hospitais. Os descubrimentos revelaron que moitos pacientes tiñan bacterias con niveis de resistencia notablemente altos. O profesor Kristian Riesbeck, experto en bacterioloxía clínica da Universidade de Lund, expresou a súa sorpresa ao atopar bacterias con niveis tan altos de resistencia. Subliñou a urxencia da situación e a necesidade de asistencia en Ucraína.

A guerra non só causou un inmenso sufrimento humano senón que tamén provocou unha batalla contra as bacterias resistentes. As salas desbordadas e as infraestruturas destruídas nos hospitais contribuíron a que os pacientes contraesen infeccións durante o seu tratamento. Recolléronse mostras de 141 vítimas da guerra, incluíndo adultos con feridas e bebés con pneumonía. Os resultados mostraron que varias bacterias Gram negativas mostraron resistencia aos antibióticos de uso común, incluídos os que aínda non están dispoñibles no mercado. Ademais, case o 10% das mostras contiñan bacterias resistentes á colistina, incluso consideradas o antibiótico de "último recurso".

Kristian Riesbeck expresou a súa preocupación pola resistencia que mostra a bacteria Klebsiella pneumoniae, que pode causar enfermidades incluso en persoas cun sistema inmunitario saudable. Sinalou que o grao de resistencia observado neste estudo supera todo o visto antes, cun 6% das mostras que conteñen bacterias resistentes a todos os antibióticos probados. Riesbeck destacou a importancia de axudar a Ucraína a abordar esta situación en curso para evitar a maior propagación de bacterias resistentes e protexer toda a rexión europea.

referencia:

– “Infeccións bacterianas gramnegativas altamente multirresistentes en vítimas da guerra en Ucraína, 2022” – Oskar Ljungquist, Oleksandr Nazarchuk, Gunnar Kahlmeter, Vigith Andrews, Thalea Koithan, Lisa Wasserstrom, Dmytro Dmytriiev, Nadiia Fomina, Erika Mabyschek, e Kristian Riesbeck - The Lancet Infectious Diseases.