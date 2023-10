Prepárate para a choiva de meteoritos das oriónidas

By

Os astrónomos afeccionados de Ontario agardan ansiosos o pico da choiva de meteoros das Oriónidas esta fin de semana. Con ata 20 meteoros por hora, incluíndo bólas de lume brillantes, está previsto que sexa un evento espectacular. A choiva de meteoros é producida por grans de po do cometa Halley e é visible anualmente en outubro e novembro. Non obstante, espérase que este ano alcance o seu pico durante a noite do 21 ao 22 de outubro.

Para albiscar a choiva de meteoros, recoméndase comezar a mirar ao redor das 10:30 horas do sábado, unha vez que a constelación de Orión despexe o horizonte oriental. A lúa pode obstaculizar a visibilidade, pero se estás disposto a quedarte ata tarde, esperar ata que se poña a lúa ao redor da 1:15 da mañá do domingo proporcionará mellores condicións de visualización.

Aínda que a choiva de meteoros das Oriónidas considérase media, aínda promete imaxes cativadoras. Gary Boyle, tamén coñecido como o astrónomo do patio traseiro, suxire que pode haber algunhas bólas de lume brillantes que poden ser bastante espectaculares, mesmo coa lúa no ceo.

Para aqueles interesados ​​en capturar imaxes da choiva de meteoros, atopar un lugar escuro lonxe das luces da cidade é esencial. Configurar unha cámara DSLR nun trípode cun cable de liberación e usar unha exposición de 20 a 30 segundos aumentará as posibilidades de capturar algo no seu campo de visión.

Ademais da choiva de meteoros, os observadores das estrelas tamén terán a oportunidade de ver os planetas Saturno, Xúpiter e Venus, así como a Vía Láctea de inverno. Usar a aplicación de observación de estrelas para iPhone Sky Guide pode axudar a confirmar o que estás vendo.

Se che gusta o tempo máis frío, a choiva de meteoros das Gemínidas é outro evento para esperar. Irradiando desde a constelación de Xemelgos, alcanzará o seu máximo na noite do 14 ao 15 de decembro. Espérase que a choiva de meteoros das Gemínidas sexa aínda mellor que as Oriónidas, con meteoros máis lentos que teñen unha maior probabilidade de producir bólas de lume brillantes.

Para obter máis recursos e información sobre astronomía, visite o sitio web de Gary Boyle, wondersofastronomy.com. Boyle, residente de South Mountain, Ontario, está a realizar unha campaña de financiamento colectivo para un novo observatorio.

