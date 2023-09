O papel único das células nai vertebrales na metástase do tumor na columna vertebral

Os investigadores de Weill Cornell Medicine descubriron que os ósos vertebrales, que forman a columna vertebral, derivan dun tipo distinto de células nai que promoven as metástasis tumorais. Mediante o uso de "organoides" semellantes aos ósos creados a partir de células nai vertebrales, os investigadores identificaron unha proteína chamada MFGE8 que xoga un papel importante na tendencia dos tumores a estenderse á columna vertebral en lugar de a outros ósos. Este achado arroxa luz sobre os trastornos da columna vertebral e axuda a explicar por que os tumores sólidos adoitan facer metástasis na columna vertebral.

As células nai do esqueleto, que orixinan óso e cartilaxe, foron illadas dos ratos en base a marcadores de proteínas de superficie. A análise da actividade xénica revelou que as células nai esqueléticas de diferentes ósos mostraban distintos patróns de expresión xénica. Os investigadores identificaron entón un conxunto específico de marcadores para as células nai vertebrales e confirmaron o seu papel na formación de ósos da columna vertebral mediante experimentos posteriores.

As teorías anteriores suxeriron que a preferencia dos tumores para facer metástasis na columna vertebral, coñecida como "tropismo espinal", estaba relacionada cos patróns de fluxo sanguíneo. Non obstante, os investigadores atoparon evidencias de que as células nai vertebrales poderían ser responsables deste fenómeno. A sementeira inicial de células tumorais metastásicas produciuse predominantemente en áreas onde se atopan as células nai vertebrales e as súas células descendentes.

O equipo observou que a eliminación de células nai vertebrales eliminou a diferenza nas taxas de metástase entre a columna vertebral e os ósos longos. Descubriron ademais que MFGE8, unha proteína secretada en maiores cantidades polas células nai vertebrales en comparación coas células nai dos ósos longos, é un dos principais contribuíntes ao tropismo espinal. Para validar estes achados en humanos, os investigadores traballaron con investigadores do Hospital de Cirurxía Especial para identificar as contrapartes humanas das células nai vertebrales do rato.

Os investigadores agora céntranse en atopar formas de bloquear MFGE8 para reducir o risco de metástase espiñal en pacientes con cancro. Ademais, o seu estudo das propiedades únicas das células nai vertebrales ten como obxectivo proporcionar información sobre os trastornos da columna vertebral.

Fonte: Nature, Weill Cornell Medicine, Hospital for Special Surgery