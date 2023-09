A misión VERITAS da NASA prepárase para estudar Venus desde a órbita

By

A misión VERITAS da NASA (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, And Spectroscopy) está programada para lanzarse dentro dunha década para examinar a superficie de Venus desde a órbita. Os científicos cren que estudar a superficie de Venus pode proporcionar información valiosa sobre a habitabilidade e a evolución dos planetas rochosos. Para prepararse para esta misión, o equipo científico internacional VERITAS realizou recentemente unha campaña de dúas semanas en Islandia, utilizando as paisaxes volcánicas como análogo de Venus.

Islandia foi escollida como substituto de Venus debido ás súas semellanzas xeolóxicas. Tanto Islandia como Venus teñen actividade volcánica, e estudar o terreo volcánico en Islandia pode axudar ao equipo de VERITAS a comprender o que o radar da nave espacial observará en Venus. Durante a campaña, o equipo estudou depósitos volcánicos, campos de lava e rexións volcánicas activas en Islandia que se asemellan á superficie de Venus. Recolleron mostras de rochas e realizaron medicións para estudar a rugosidade superficial e outras propiedades das rochas.

Para obter imaxes aéreas de radar dos lugares que se estudan, realizáronse voos dirixidos polo Centro Aeroespacial Alemán (DLR) sobre as paisaxes islandesas. Os datos do radar recollidos desde o aire compararanse coas medicións terrestres realizadas polo equipo científico de VERITAS. Esta comparación axudará aos científicos a comprender mellor as observacións de radar que fará a nave espacial en órbita arredor de Venus.

A misión VERITAS utilizará un radar de apertura sintética e un espectrómetro de infravermellos próximos para crear mapas globais en 3D de Venus e distinguir entre diferentes tipos de rochas na súa superficie. Ao estudar a superficie de Venus desde a órbita, os científicos esperan descubrir pistas sobre o interior do planeta e obter información sobre a evolución de planetas rochosos como a Terra.

